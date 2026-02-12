После двух убийств и массовых протестов: Трамп согласился прекратить операцию ICE в Миннесоте

Массовая операция ICE в Миннесоте завершилась после двух смертельных инцидентов и массовых протестов. Администрация Трампа прекратила Operation Metro Surge, оставив часть агентов для завершения процесса.

Том Гоман, который возглавлял кампанию Белого дома по усилению контроля на границах и фактически руководил операциями ICE, заявил, что благодаря этой операции штат перестал быть "убежищем для преступников". Об этом пишет Sky News.

Читайте также "Если меня "повяжут", куда заберут детей?": украинка в США рассказала о рейдах ICE

Почему Трамп завершает депортационную операцию в Миннесоте?

Том Гоман заявил, что администрация согласилась прекратить Operation Metro Surge.

В рамках операции в штат, особенно в Миннеаполис, было направлено 3 тысячи вооруженных агентов Службы иммиграции и таможенного контроля (ICE).

В результате наших действий Миннесота стала менее привлекательной для преступников,

– отметил Гоман.

Операция, стартовавшая 1 декабря, привела к аресту более 4 тысяч человек, однако вызвала массовые протесты против агентов ICE, во время которых погибли два человека.

Как украинцы в США переживали волну рейдов ICE?