После двух убийств и массовых протестов: Трамп согласился прекратить операцию ICE в Миннесоте
- Администрация Трампа прекратила операцию ICE в Миннесоте после двух смертельных инцидентов и массовых протестов.
- Во время операции было арестовано более 4 тысяч человек, но она вызвала критику за жестокость и нарушение прав даже легальных иммигрантов.
Массовая операция ICE в Миннесоте завершилась после двух смертельных инцидентов и массовых протестов. Администрация Трампа прекратила Operation Metro Surge, оставив часть агентов для завершения процесса.
Том Гоман, который возглавлял кампанию Белого дома по усилению контроля на границах и фактически руководил операциями ICE, заявил, что благодаря этой операции штат перестал быть "убежищем для преступников". Об этом пишет Sky News.
Почему Трамп завершает депортационную операцию в Миннесоте?
Том Гоман заявил, что администрация согласилась прекратить Operation Metro Surge.
В рамках операции в штат, особенно в Миннеаполис, было направлено 3 тысячи вооруженных агентов Службы иммиграции и таможенного контроля (ICE).
В результате наших действий Миннесота стала менее привлекательной для преступников,
– отметил Гоман.
Операция, стартовавшая 1 декабря, привела к аресту более 4 тысяч человек, однако вызвала массовые протесты против агентов ICE, во время которых погибли два человека.
Как украинцы в США переживали волну рейдов ICE?
Агент ICE застрелил 37-летнюю женщину, Рене Гуд, которая, по версии федеральных правоохранителей, пыталась наехать на служебную машину во время операции. Мэр города осудил действия агента и призвал к расследованию, тогда как Министерство внутренней безопасности и президент Трамп назвали это актом самозащиты.
Также в Миннеаполисе агенты ICE застрелили 37-летнего Алекса Претти во время задержания, что вызвало протесты и критику местных властей. По версии агентов, мужчина сопротивлялся и имел пистолет, тогда как президент Трамп публично поддержал действия ICE, что усилило политическую напряженность в городе.
Зимой 2025 – 2026 в США резко активизировались рейды ICE и USBP, что из-за жестокости и цинизма все чаще сравнивают с действиями Гестапо. Основным центром репрессий стала Миннесота, где агенты арестовывали людей даже с легальным статусом, вызывая страх и протесты.
Украинцы, которые живут в США, чувствуют особую уязвимость: многие носят документы постоянно, оформляет доверенности на детей и ограничивает передвижение, потому что даже легальный статус не гарантирует безопасности. В соцсетях активно обсуждают рейды, а адвокаты часто не знают, как помочь пострадавшим.