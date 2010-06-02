Перл-Харбор или Цусима 2․0: как Украина переписывает правила войны и что об этом пишут на Западе

1 июня Украина нанесла исторический беспрецедентный удар дронами по четырем стратегическим авиабазам России: "Белая", "Иваново", "Дягилево" и "Оленья". Кадры с момента атаки показали черные клубы дыма над ангарами, где стояли стратегические бомбардировщики, которые регулярно били ракетами по мирным украинским городам.

Более 40 самолетов, включая высокоприоритетные Ту-95 и Ту-22М3, были уничтожены или повреждены в результате этой операции.

24 Канал собрал реакцию западных медиа на успешную атаку Украины по российских аэродромах, чтобы оценить влияние операции "Паутина" на дальнейшую поддержку Украины в мире, изменения в методах ведения войны и мирные переговоры с россиянами.

Российские самолеты попали в украинскую "Паутину"

The Wall Street Journal напоминает, что на подготовку операции "Паутины" ушло полтора года. Малые беспилотники были собраны в Украине и тайно доставлены в Россию. Маскировали нашпигованные взрывчаткой дроны под обычные бытовые предметы в деревянных контейнерах, которые размещали на грузовиках для беспрепятственного перемещения по территории России.

В назначенное время контейнеры дистанционно открыли, и рой дронов отправился к своим целям. Командование операцией велось из нескольких пунктов, а для сохранения эффекта неожиданности было решено не информировать партнеров из Соединенных Штатов о точном времени удара.



В своем вечернем видеообращении президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина будет защищаться "всеми доступными методами".

Уже сегодня Зеленский снова отметил успех операции "Паутина" на встрече с международными партнерами во время саммита "Бухарестской девятки".

Немецкое издание Spiegel приводит более детальный анализ технического аспекта операции. Сначала дроны доставляли в Россию через третью страну, а контейнеры перекрашивали таким образом, чтобы не вызвать подозрений среди российских пограничников. Авторы статьи подчеркивают, что президент Украины лично контролировал все этапы подготовки "Паутины".

Мы понимали, что можем ударить только раз, поэтому это должно быть зрелищно и эффективно,

– отметил Spiegel, один из осведомленных с операцией офицеров.

Таким образом Украина хотела показать, что ни одна точка российской территории не является недосягаемой. В Spiegel также отмечают, что потеря самолетов в Сибири существенно подорвала ядерный потенциал России, поскольку бомбардировщики Ту-95 и Ту-160, которые базировались именно на тех аэродромах, в частности, могут использоваться для доставки ядерных зарядов.

Самолеты являются неотъемлемым компонентом того, что россияне называются "ядерной триадой", то есть способностью доставлять ядерные боеголовки одновременно с воздуха, моря и суши. В итоге, похоже, что один из компонентов этой "триады" Украине удалось если не полностью разрушить, то уж точно уменьшить его эффективность.

Украина этой операцией также может существенно облегчить жизнь гражданского населения, ведь некоторые из пораженных моделей самолетов использовались для ударов по украинским городам. Фото, опубликованные BILD, демонстрируют черные облака дыма над ангарами "Оленьи" вскоре после удара, что свидетельствует об уничтожении стратегических бомбардировщиков, которые регулярно наносили удары по украинской территории.



Один из дронов демонстрирует задымленные российские самолеты во время атаки на авиабазу "Оленья"

Нелепые оправдания россиян в противовес фактам

По сообщению The New York Times, в результате атаки было уничтожено или повреждено более сорока самолетов, включая Ту-95 и Ту-22М3, играющих ключевую роль в российской стратегической авиации. Российское минобороны подтвердило факт обстрела нескольких аэродромов, но заявило, что большинство атак было отражено силами ПВО.

Впрочем, как бы там ни оправдывались россияне, свежие спутниковые снимки демонстрируют успех операции и очередную попытку официальных лиц России скрыть информацию о потерях сверхважных самолетов от широкой аудитории.

Причем не понятно, они хранят эту тайну от российских граждан или все-таки от западных наблюдателей, которые в очередной раз были шокированы глубокими дырами в российской системе безопасности, в частности разведке, которая должна была бы предвидеть такую масштабную операцию со стороны Украины.





Менее чем через сутки после атаки Россия признала факт удара, но заверила, что "значительные повреждения получили лишь несколько самолетов" на авиабазах в Мурманской и Иркутской областях, пишет издание Bloomberg. Зато сами россияне, аффилированные со спецслужбами, как, например, проект Rybar, уже сообщили по меньшей мере о 13 поврежденных бомбардировщиков на двух из четырех пораженных аэродромов. Аналитики Bloomberg отмечают, что до атаки Россия имела примерно 54 самолетов Ту-22М3 и 58 единиц Ту-95, но из-за санкций быстро восстановить их будет фактически невозможно.

Уничтожение этих самолетов значительно снижает способность России проводить комбинированные авиаудары – лучше убивать "лучников", чем пытаться ловить "стрелы" в воздухе,

– отмечает Bloomberg.

Украина переписывает правила войны, Западу надо сделать выводы

В воскресенье "Украина снова переписала правила войны", пишет The Washington Post. В конце весны беспилотники неожиданно пробились на пять отдаленных аэродромов России, далеко за пределами фронта, и уничтожили около трети бомбардировочной авиагруппы противника. Эти самолеты десятилетиями считались главным инструментом Кремля для нанесения жестоких ударов по украинской территории.

Теперь же они оказались в зоне поражения, как до этого дальние радары на самолетах А-50, которые фиксируют опасность с воздуха.

7 декабря 1941 года японцы совершили неожиданный рейд на Перл-Харбор, разрушив десятки самолетов и кораблей ВМС США, – и это перевернуло представление о морской войне. Вслед за ними в минувшее воскресенье украинцы ударили в самое сердце российской стратегической авиации,

– отмечает автор статьи Макс Бут.

В отличие от того нападения, которое стало главной причиной для вступления США во Вторую мировую, нынешняя операция "Паутина" – это не начало новой войны, а ответ на уже развернутую агрессию: с 2022 года Кремль ежедневно бомбит города и села Украины. Однако эффект от атаки похожий: и там, и здесь самые мощные на тот момент вооружения оказались неожиданно беззащитными.



"Склад" украинских БПЛА накануне атаки находился непосредственно на территории России

В процессе атаки Украина де-факто продемонстрировала: дешевый беспилотник теперь может стать более эффективным оружием, чем миллиардные самолеты. На изготовление ударного роя из нескольких сотен дронов ушли лишь тысячи долларов, хотя нанесенный ущерб российские военные оценивают в несколько сотен миллионов, а по украинским данным – в несколько миллиардов.

Военные блогеры в России уже сравнивают удар с Перл-Харбором, но на самом деле лучше вспомнить "Битву при Цусиме" 1905 года, когда недооценка противника в лице Японии стоила России почти всего действующего флота.

Сейчас каждый глава армии должен задуматься над тем, как "электрические заборы" и разведка могут защитить военные объекты, если вражеская техника может незаметно оказаться прямо у вас под носом.



Если Украина смогла доставить квадрокоптеры на тысячи километров вглубь России, то почему бы Китаю не сделать то же самое над американской базой? Или Пакистану – над индийским аэродромом? Теперь на первом месте будут стоять противодроновые комплексы. Противодействие таким беспилотникам в воздухе может в конце концов оказаться гораздо дороже, чем цена самих дронов.

Что с переговорами и поддержкой Украины?

По данным демократического вещателя CNN, накануне переговоров в Стамбуле Кремль планировал массированный удар по Киеву с использованием более 450 дронов и ракет, но операция "Паутина" заставила россиян пересмотреть свои планы. Заявления Москвы о том, что они не будут отступать от своих требований, противоречили попыткам Вашингтона активнее поддержать Киев в подготовке ко встрече.

Трамп все еще имеет широкие рычаги влияния – от введения жестких новых санкций, которые уже получили значительную поддержку в Сенате США, до корректировки военной помощи так, чтобы значительно повысить для России цену продолжения войны. Эти шаги вряд ли изменят ситуацию кардинально, но четко продемонстрируют, что Соединенные Штаты остаются преданными поддержке Украины. В то же время Трамп намекает, что самое простое решение – "просто уйти"; мол, это не его война, а война Байдена, Путина и Зеленского.

Впрочем, просто "уйти" уже не получится – по крайней мере не без последствий. Ведь собственные заявления Трампа о необходимости завершить конфликт вкупе с его прямыми вмешательствами в разговоры с лидерами Украины и России сделали его, а вместе с ним и США, неразрывно связанными с результатом противостояния,

– делает выводы CNN.

Именно поэтому каждый шаг на поле боя и за столом переговоров в Стамбуле сейчас под пристальным наблюдением. Несмотря на все попытки американского президента дистанцироваться от ситуации, война в Украине уже превратилась в "войну Трампа", и от ее хода в итоге зависит репутация Соединенных Штатов.



В то же время уже прореспубликанское издание New York Post опубликовало редакторскую статью, где отметило "Отдадим должное украинцам: они не только воюют героически... но и воюют с чувством стиля". По их мнению, беспилотные удары по авиабазам внутри России – это настоящий интеллектуальный триумф, ведь дроны фактически достигали финальных целей месяцами, и даже огромные возможности внутреннего мониторинга со стороны полицейского государства Владимира Путина не помогли предотвратить удар.

Кремль не мог пожаловаться, что Киев запустил эти атаки накануне новых мирных переговоров: именно Путин отказывался от любого перемирия, а его силы тем временем действовали на полную мощность,

– подчеркивает редакция New York Post.

Издание также положительно отнеслось к тому факту, что Белый дом не сообщили об операции, ведь "если бы у США были развязаны языки", Москва могла бы узнать о планах и превратить это из российского унижения в неудачу для Украины".

В New York Post отмечают, что тактический успех "Паутины" должен стать сигналом для Сената США как можно быстрее принять закон о дополнительных санкциях – "заставить Путина бояться за собственное существование". Авторы считают, что только когда вторжение станет слишком болезненным для элит в Кремле, Россия согласится на реальные шаги к миру.