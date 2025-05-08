"Возмездие свершилось": каких целей достигла Индия во время операции "Синдур", которая длилась 23 минуты

Индия достигла поставленных целей во время операции "Синдур", которая длилась всего 23 минуты – с 01:28 до 01:51 ночи 7 мая. За этот короткий промежуток времени были поражены запланированные объекты, о чем страна официально отчиталась.

Такой информацией с 24 Каналом поделилась вице-президент ОО "Либерально-демократическая лига Украины" Евгения Федотова, отметив, что продвижение Индии в дальнейшем ограничится максимум двумя десятками километров.

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Чего в этой ситуации хочет Пакистан

Индия заявила, что мишенями во время операции "Синдур" были объекты террористической инфраструктуры. Однако известно, что среди пораженных зданий были также мечети и медресе. Официально сообщалось, что там скрывались или главари, или сторонники террористов. Однако, на самом деле, говорится о гражданской инфраструктуре.

Обратите внимание! Нью-Дели утверждает, что в результате атак было уничтожено девять террористических лагерей. Операция стала ответом на теракт в Пахалгаме, в результате которого погибли 25 индийцев и один гражданин Непала.

Сейчас Индия также наносит удары по гидроэлектростанции Нилум-Джелам, которая расположена на пакистанской территории Кашмира. Это свидетельствует о том, что фактор контроля над водными ресурсами все еще играет важную роль в стратегии страны. Вероятно, Нью-Дели стремится пересмотреть условия соглашения по водам реки Инд.

По мнению Евгении Федотовой, если и будет дальнейшее продвижение на территории Кашмира, то, по ее оценке, оно ограничится 10 – 15 километров. В целом Индия не заинтересована в захвате большей территории.

После завершения операции было передано четкое сообщение: "Justice is served", то есть возмездие сделано,

– отметила вице-президент ОО "Либерально-демократическая лига Украины".

Что касается Пакистана, то его главная цель – не потерять лицо и продемонстрировать, что с ним нельзя обращаться подобным образом. Идеально для Пакистана было бы вернуться к тому статусу Кашмира, который существовал раньше. Однако пока он не имеет достаточных экономических или человеческих ресурсов, чтобы активно работать с мусульманским населением региона.

Впоследствии в Пакистане пообещали ответить на "провокацию". Представитель пакистанской армии Ахмед Шариф Чаудх сказал, что Пакистан ответит на это в то время и в том месте, которые он сам выберет.