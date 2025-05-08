Такою інформацією з 24 Каналом поділилася віцепрезидентка ГО "Ліберально-демократична ліга України" Євгенія Федотова, зазначивши, що просування Індії надалі обмежиться максимум двома десятками кілометрів.

Важливо Пакистан та Індія на межі ядерної війни: що відбувається і до чого призведе конфлікт за Кашмір

Чого в цій ситуації хоче Пакистан

Індія заявила, що мішенями під час операції "Сіндур" були об'єкти терористичної інфраструктури. Однак відомо, що серед уражених будівель були також мечеті та медресе. Офіційно повідомлялось, що там переховувалися або ватажки, або прибічники терористів. Проте, насправді ж, мовиться про цивільну інфраструктуру.

Зверніть увагу! Нью-Делі стверджує, що в результаті атак було знищено дев'ять терористичних таборів. Операція стала відповіддю на теракт в Пахалгамі, унаслідок якої загинуло 25 індійців та один громадянин Непалу.

Зараз Індія також завдає ударів по гідроелектростанції Нілум-Джелам, яка розташована на пакистанській території Кашміру. Це свідчить про те, що фактор контролю над водними ресурсами все ще відіграє важливу роль у стратегії країни. Ймовірно, Нью-Делі прагне переглянути умови угоди щодо вод річки Інд.

На думку Євгенії Федотової, якщо й буде подальше просування на території Кашміру, то, за її оцінкою, воно обмежиться 10 – 15 кілометрів. Загалом Індія не зацікавлена у захопленні більшої території.

Після завершення операції було передано чітке повідомлення: "Justice is served", тобто відплату зроблено,

– зазначила віцепрезидентка ГО "Ліберально-демократична ліга України".

Що ж до Пакистану, то його головна мета – не втратити обличчя та продемонструвати, що з ним не можна поводитися подібним чином. Ідеально для Пакистану було б повернутися до того статусу Кашміру, який існував раніше. Проте наразі він не має достатніх економічних чи людських ресурсів, щоб активно працювати з мусульманським населенням регіону.

Згодом у Пакистані пообіцяли відповісти на "провокацію". Представник пакистанської армії Ахмед Шаріф Чаудх сказав, що Пакистан відповість на це в той час і в тому місці, які він сам обере.