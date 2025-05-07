Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Clash Report. В індійському Кашмірі нібито уражено понад 10 цілей, зокрема авіабазу Срінагар.

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Що відомо про конфлікт

Спершу в Індії заявили про операцію під кодовою назвою "Сіндур", у межах якої було точково атаковано об’єкти на території Пакистану, зокрема в частині Кашміру. Ціллю буцімто стали виключно терористичні табори, а не військові об’єкти.

Згодом у Пакистані пообіцяли відповісти на "провокацію".

Дозвольте мені сказати це недвозначно: Пакистан відповість на це в той час і в тому місці, які він сам обере. Ця огидна провокація не залишиться без відповіді,
заявив представник армії Ахмед Шаріф Чаудхр.

До слова, за інформацією Clash Report, індійські ракети могли уразити мечеть Масджид-е-Субхан у Бахавалпурі, провінція Пенджаб.