Свержение режима Мадуро: как отреагировал мир на спецоперацию США в Венесуэле
- Задержание Мадуро 3 января означало свержение режима в Венесуэле.
- Страны мира выразили как поддержку, так и осуждение действий США, призывая освободить Николаса Мадуро.
Задержание Мадуро утром 3 января означало свержение режима в Венесуэле. Различные страны выразили как поддержку, так и осудили действия США и призвали освободить Николаса Мадуро и его жену.
Мировые лидеры отреагировали на свержение режима Мадуро. 24 Канал собрал позиции разных стран мира.
Как отреагировали в мире на задержание Мадуро?
Циничные заявления России
Китай выступил против действий США
Испания осуждает вмешательство, нарушающее международное право
– добавил он.
Что говорят в Канаде?
– заявил премьер-министр Канады Марк Карни относительно ареста Николаса Мадуро.
Словакия осудила действия США
МИД Украины отреагировал на операцию США в Венесуэле
Что говорят в Великобритании?
Реакция Франции
МИД России осудил вооруженную агрессию США против Венесуэлы 3 января и выразил обеспокоенность. В ведомстве отметили важность диалога для разрешения споров и заявили, что Венесуэла должна сама определять свою судьбу без внешнего вмешательства.
Министерство иностранных дел Китая призвало США обеспечить безопасность Николаса Мадуро и его жены, немедленно освободить их и решать все вопросы путем переговоров и диалога.
Испания не признает режим Мадуро, однако осуждает любое вмешательство, нарушающее международное право и вызывающее нестабильность и конфликты в регионе.
Об этом заявил премьер-министр Испании Педро Санчес по операции США в Венесуэле.
Мы призываем всех участников конфликта думать о гражданском населении, уважать Устав Организации Объединенных Наций и организовать справедливый переходный период на основе диалога,
В Канаде также отреагировали на спецоперацию США.
Канада не признает режим Мадуро с момента сфальсифицированных выборов 2018 года. Поэтому канадское правительство поддерживает стремление народа Венесуэлы к свободе, демократии, миру и процветанию,
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо прокомментировал операцию США в Венесуэле, во время которой был задержан Николас Мадуро.
Он назвал это "очередным доказательством распада мирового порядка, установленного после Второй мировой войны".
Фицо добавил, что как глава небольшой страны он решительно осуждает подобные нарушения международного права, так же, как и в случаях войны в Ираке, непризнания Косово, применения Россией силы в Украине и ситуации в Газе.
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что народ Венесуэлы "избавился от диктатуры" Николаса Мадуро.
Он сообщил, что ведет переговоры с "региональными партнерами" и призвал обеспечить мирный переход власти к Эдмундо Гонсалесу Уррутии.
Что известно об операции США в Венесуэле?
Еще осенью США начали увеличивать свое военное присутствие в Карибском море. Вторжение на территорию Венесуэлы готовили давно.
В ночь на 3 января американские силы нанесли удары по военным объектам в Венесуэле. Вместе с этим спецназовцы задержали Мадуро и его жену.
Николас Мадуро оказался под стражей в Metropolitan Detention Center в Бруклине. Это один из самых суровых тюремных учреждений США, который известен жестокими и проблемными условиями содержания.