Армия Венесуэлы поддержала вице-президента как временного лидера

Армия Венесуэлы поддержала лидерство вице-президента Делси Родригес. Отмечается, что операция США якобы привела к многочисленным жертвам.

Министр обороны страны назвал операцию США "трусливой". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Clash Report, телеграмм Падрино Лопеза і BBC.

Смотрите также На фоне рейда США против Мадуро: Колумбия стянула войска и танки на границу с Венесуэлой

Как в армии Венесуэлы реагируют на захват Мадуро?

Венесуэльская армия поддержала вице-президента Делси Родригес как временно исполняющую обязанности президента Венесуэлы.

Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопез заявил, что США похитили президента страны, "которого избрал народ". Армия страны требует освободить Мадуро и его жену.

Он призвал венесуэльцев возвращаться к нормальной жизни, одновременно предупредил, что то, что произошло с Мадуро, может произойти с любой властью.

Падрино Лопез описал операцию США как "трусливую". Он заявил, что армия Венесуэлы находится в полной боевой готовности "для обеспечения свободы, независимости и суверенитета" страны.

По его словам, в результате действий США погибло много работников службы безопасности Мадуро и мирных жителей.

Что известно о захвате Мадуро?