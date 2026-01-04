Армия Венесуэлы поддержала вице-президента как временного лидера
Министр обороны страны назвал операцию США "трусливой". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Clash Report, телеграмм Падрино Лопеза і BBC.
Как в армии Венесуэлы реагируют на захват Мадуро?
Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопез заявил, что США похитили президента страны, "которого избрал народ". Армия страны требует освободить Мадуро и его жену.
Он призвал венесуэльцев возвращаться к нормальной жизни, одновременно предупредил, что то, что произошло с Мадуро, может произойти с любой властью.
Падрино Лопез описал операцию США как "трусливую". Он заявил, что армия Венесуэлы находится в полной боевой готовности "для обеспечения свободы, независимости и суверенитета" страны.
По его словам, в результате действий США погибло много работников службы безопасности Мадуро и мирных жителей.
Что известно о захвате Мадуро?
3 января американские военные задержали президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жену. Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что оба находятся под стражей.
Им уже выдвинули обвинения в заговоре против США, наркотерроризме и владении оружием.
Николаса Мадуро сфотографировали на борту авианосца USS Iwo Jima. Фотографией Дональд Трамп поделился в соцсети Truth Social.