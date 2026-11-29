Военная операция Украины в Ливии стала беспрецедентным событием в арабском мире и продемонстрировала способность Киева действовать на международной арене, преследуя российские вооруженные силы далеко за пределами фронта.

Удар по российским военным объектам в ливийском Бенгази вызвал широкий резонанс на международной арене.

Как подчеркнул главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус в эфире 24 Канала, эта спецоперация показала выход противостояния с агрессором на глобальный уровень. В то же время удар был направлен исключительно на нейтрализацию военного потенциала Кремля.

Удар по российским силам и реакция союзников?

Эксперт отметил, что Украина ведет борьбу именно против российских захватчиков, которые пытаются закрепиться на африканском континенте. В частности, Москва активно поддерживает генерала Хафтара и развертывает так называемый "Африканский корпус".

Априори это не противостояние Украины и Ливии, это противостояние Украины и России, и мы наносим удары не по ливийским, а по российским военным, которые используют Ливию,

– говорит Иван Ус.

Он также добавил, что международная реакция на операцию разделилась. Если в Италии раздавались критические голоса, то официальный Париж положительно оценил результаты действий и поддержал усилия по ослаблению присутствия Москвы в бассейне Средиземного моря.

Иван Ус о реакции арабского мира и роли Турции: видео

Как операция в Средиземном море демонстрирует субъектность Киева?

Проведение операций в Средиземном море свидетельствует о высоком уровне координации действий Украины с региональными партнерами. Эксперт предположил, что эта спецоперация могла проводиться по согласованию с официальными властями Ливии и Турцией.

Сам факт того, что наши военные там находятся, означает, что Турция дала добро на то, чтобы они базировались на этой базе и проводили свои операции в Средиземном море. Это свидетельствует о том, что Украина на внешней арене умеет договариваться с влиятельными игроками и находить общие точки соприкосновения,

– отмечает аналитик.

По его словам, этими шагами Украина демонстрирует, что является субъектом мировой политики. Киев постепенно превращается во влиятельного геополитического партнера, способного разрушать планы врага на дальних подступах.

Ранее мы писали, что силы обороны провели атаку на корабли России в ливийском порту Бенгази вынудила вражескую эскадру срочно изменить маршрут.