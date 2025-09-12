Ответ на атаку дронов в Польше: НАТО начинает операцию "Восточный дозорный"
- НАТО начинает операцию "Восточный страж" для укрепления обороны восточного фланга Европы.
- К операции уже присоединились Дания, Франция, Великобритания и Германия.
В пятницу, 12 сентября, НАТО начинает новую миссию для укрепления обороны восточного фланга Европы. Такие действия стали реакцией на вторжение российских дронов в воздушное пространство Польши.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на материал Reuters.
Читайте также Учения "Запад-2025" могут закончиться 2 сценариями, – политолог объяснил наиболее реалистичный
Как НАТО будет отвечать России за атаку беспилотниками?
Генеральный секретарь Североатлантического Альянса Марк Рютте проинформировал о развертывании активных действий НАТО на восточной границе. Чиновник объявил операцию "Восточный Страж".
Это безответственно и недопустимо, чтобы российские беспилотники проникали в воздушное пространство союзников,
– заявил Рютте.
Миссия, стартующая вечером в пятницу, 12 сентября, предусматривает использование различных ресурсов, включая авиационные и наземные базы.
По словам генсека Альянса, к операции уже присоединились Дания, Франция, Великобритания, Германия, а другие союзники планируют присоединиться в ближайшее время.
В свою очередь главнокомандующий НАТО Алексус Гринкевич подчеркнул, что Альянс будет защищать каждый клочок своей территории.
Польша и граждане стран НАТО могут быть уверены в нашей быстрой реакции в начале недели и важном решении, объявленном сегодня,
– подчеркнул он.
Генерал Гринкевич также добавил, что не видит конфликта между поддержкой, которую отдельные страны предоставляют Украине, и их предложениями по усилению этих усилий.
Что этому предшествовало?
- 10 сентября 2025 года во время массированной атаки российские дроны нарушили воздушное пространство Польши и Литвы. Сообщалось, что 5 вражеских беспилотников пытались атаковать базу НАТО в Жешуве.
- Европейские лидеры отреагировали на провокации Кремля и провели ряд переговоров с целью усиления усилий для противостояния российской агрессии. В частности известно о намерениях польских военных посетить Украину в ближайшее время для перенятия военного опыта.
- Польская система ПВО из-за небольшой высоты полета смогла сбить только 4 из 19 российских дронов. Военный аналитик Роман Свитан подчеркнул, что Польша может предоставить Украине поддержку для борьбы с дронами на ее территории, ведь Россия обладает значительным количеством беспилотников и, вероятно, будет продолжать провокационные действия.
- В ответ на рост напряженности Польша разместила около 40 000 военных вдоль границ с Беларусью и Россией. Польша вместе с союзниками по НАТО пристально наблюдает за российско-белорусскими учениями "Запад-2025".