В пятницу, 12 сентября, НАТО начинает новую миссию для укрепления обороны восточного фланга Европы. Такие действия стали реакцией на вторжение российских дронов в воздушное пространство Польши.

Как НАТО будет отвечать России за атаку беспилотниками?

Генеральный секретарь Североатлантического Альянса Марк Рютте проинформировал о развертывании активных действий НАТО на восточной границе. Чиновник объявил операцию "Восточный Страж".

Это безответственно и недопустимо, чтобы российские беспилотники проникали в воздушное пространство союзников,

– заявил Рютте.

Миссия, стартующая вечером в пятницу, 12 сентября, предусматривает использование различных ресурсов, включая авиационные и наземные базы.

По словам генсека Альянса, к операции уже присоединились Дания, Франция, Великобритания, Германия, а другие союзники планируют присоединиться в ближайшее время.

В свою очередь главнокомандующий НАТО Алексус Гринкевич подчеркнул, что Альянс будет защищать каждый клочок своей территории.

Польша и граждане стран НАТО могут быть уверены в нашей быстрой реакции в начале недели и важном решении, объявленном сегодня,

– подчеркнул он.

Генерал Гринкевич также добавил, что не видит конфликта между поддержкой, которую отдельные страны предоставляют Украине, и их предложениями по усилению этих усилий.

Что этому предшествовало?