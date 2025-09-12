У п'ятницю, 12 вересня, НАТО розпочинає нову місію для зміцнення оборони східного флангу Європи. Такі дії стали реакцією на вторгнення російських дронів у повітряний простір Польщі.

Про це повідомляє 24 Канал

Як НАТО відповідатиме Росії за атаку безпілотниками?

Генеральний секретар Північноатлантичного Альянсу Марк Рютте поінформував про розгортання активних дій НАТО на східному кордоні. Посадовець оголосив операцію "Східний Вартовий".

Це безвідповідально й неприпустимо, щоб російські безпілотники проникали в повітряний простір союзників,

– заявив Рютте.

Місія, що стартує ввечері в п'ятницю, 12 вересня, передбачає використання різноманітних ресурсів, включно з авіаційними та наземними базами.

За словами генсека Альянсу, до операції вже долучилися Данія, Франція, Велика Британія, Німеччина, а інші союзники планують приєднатися найближчим часом.

Своєю чергою головнокомандувач НАТО Алексус Гринкевич підкреслив, що Альянс буде захищати кожен клаптик своєї території.

Польща та громадяни країн НАТО можуть бути впевнені в нашій швидкій реакції на початку тижня та важливому рішенні, оголошеному сьогодні,

– наголосив він.

Генерал Гринкевич також додав, що не вбачає конфлікту між підтримкою, яку окремі країни надають Україні, та їхніми пропозиціями щодо посилення цих зусиль.

Що цьому передувало?