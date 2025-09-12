Політолог Олег Лісний розповів 24 Каналу, що кремлівський диктатор є дуже непередбачуваним. Він може відвертати увагу світу одними подіями, готуючись, до інших.

Дивіться також Росія відповідальна: Туск назвав зрадниками поляків, що звинуватили Україну в атаці дронів

Що очікувати від військових навчань Росії та Білорусі?

Олег Лісний вважає, що завершення навчання "Захід-2025" може мати 2 сценарії.

Перший сценарій – багатоетапне ІПСО. Спільні військові навчання з Білоруссю та перетин російськими безпілотниками кордону країни НАТО, ймовірно, відбуватимуться і далі.

Таким чином Росія тримає "ворога" в напрузі, що є одним із її завдання,

– сказав політолог.

Він припустив, що у такий спосіб Путін відвертає увагу суспільства, щоб вдарити у зовсім іншому місці.

Другий сценарій – якщо кремлівський диктатор побачить, що Польща слабка, то він вдарить по ній.

Росіяни зараз в такий спосіб тестують НАТО (Польща є членом Альянсу – 24 Канал),

– зазначив Лісний.

Політолог підсумував, що перший сценарій поки є найреалістичнішим, але нікому невідомо, які висновки зробив Путін, атакуючи дронами Польщу. Можливо, він і далі якимось чином продовжуватиме таку агресію.

Що відомо про навчання "Захід-2025"?