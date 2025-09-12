Политолог Олег Лесной рассказал 24 Каналу, что кремлевский диктатор является очень непредсказуемым. Он может отвлекать внимание мира одними событиями, готовясь, к другим.
Что ожидать от военных учений России и Беларуси?
Олег Лесной считает, что завершение учения "Запад-2025" может иметь 2 сценария.
Первый сценарий – многоэтапное ИПСО. Совместные военные учения с Беларусью и пересечение российскими беспилотниками границы страны НАТО, вероятно, будут происходить и дальше.
Таким образом Россия держит "врага" в напряжении, что является одной из ее задач,
– сказал политолог.
Он предположил, что таким образом Путин отвлекает внимание общества, чтобы ударить в совершенно другом месте.
Второй сценарий – если кремлевский диктатор увидит, что Польша слабая, то он ударит по ней.
Россияне сейчас таким образом тестируют НАТО (Польша является членом Альянса – 24 Канал),
– отметил Лесной.
Политолог подытожил, что первый сценарий пока является самым реалистичным, но никому неизвестно, какие выводы сделал Путин, атакуя дронами Польшу. Возможно, он и дальше каким-то образом будет продолжать такую агрессию.
Что известно об учениях "Запад-2025"?
Совместные военные учения белорусов и россиян будут проходить на территории Беларуси. Представителя Государственной пограничной службы Андрея Демченко предупредил, что в то время возможными будут провокации со стороны агрессора. Однако сейчас на границе с Белоруссией проблем нет.
Учения в Беларуси стартовали 12 сентября 2025 года. Россияне перебрасывают туда свою технику, однако ситуация на границе пока стабильная и контролируемая украинскими Силами обороны.
Во время учений "Запад-2025" россияне и белорусы имитируют ядерную войну. В учениях задействованы более 18 тысяч солдат, из них – 5 тысяч войска России.