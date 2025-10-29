Антиукраинский блок Венгрии, Чехии и Словакии: для чего это Орбану и как реагировать Украине

28 октября на Politico вышла статья то ли о планах Орбана, то ли о дальнейшей перспективе так называемой "Вышеградской четверки" (V4), неформального регионального объединения Польши, Чехии, Словакии и Венгрии, начальной целью которого была евроинтеграция, а впоследствии – поддержка евроинтеграции Украины, сотрудничество и построение прочных связей среди государств Центральной Европы.

Сейчас этот формат фактически заморожен, однако, имеет потенциал возродиться, но уже с совершенно противоположной целью – не допустить Украину в ЕС. По крайней мере такую цель преследует венгерская власть, которая накануне решающих для автократического режима Орбана выборов-2026 не стесняется говорить об этом откровенно.

Ведущий политический советник венгерского автократа Виктора Орбана и его тезка Балаш Орбан прозрачно намекает, что Венгрия стремится привлечь к "группе вредителей" собратьев V4, создав антиукраинский союз. 24 Канал оценивает реальную опасность и действенность таких угроз венгров. В этом нам помог разобраться политолог и основатель аналитического сообщества Resurgam Дмитрий Корниенко.

Что задумал Орбан против Украины?

В интервью Politico Балаш Орбан откровенно заявил, что венгерская власть очень рассчитывает на победителя выборов в Чехии правого популиста Андрея Бабиша и словацкого премьер-министра Роберта Фицо. Мечтой режима Орбана является создание прочного политического альянса, чтобы лоббировать свои интересы в Брюсселе на уровне ЕС. Цель – чтобы Орбана больше не заставляли пить кофе, пока решаются серьезные вопросы.

Зато сам Виктор Орбан и компания могли бы формировать и диктовать нужную повестку дня.

Напомним, что орбанисты (партия "Фидес", – 24 Канал) составляют основу группы "Патриоты за Европу", что является третьей силой в Европарламенте. Впрочем, в реальности "Патриотам" отведена роль собаки, которая лает, но не кусает, потому что на принятие решений они в основном не влияют, играя лишь роль спойлера для центристского большинства. То же самое происходит на уровне Европейского совета.

Я думаю, что это (образование неформального блока скептиков по Украине, – 24 Канал) произойдет – и будет все более заметным. Это очень хорошо сработало во время миграционного кризиса (2015 года, – 24 Канал). Так мы смогли сопротивляться,

– политический советник премьер-министра Венгрии Балаж Орбан раскрывает планы Будапешта.

Кроме антиукраинских заявлений Орбан традиционно обвинил во всех грехах ЕС, отверг все обвинения в адрес своего патрона и его политического курса, отрицает обвинения в шпионской деятельности венгерского комиссара по вопросам здравоохранения и посла в ЕС Оливера Варгели, но при этом заявил, что Венгрия никуда уходить не собирается.

Мы хотим быть внутри. Мы являемся частью клуба,

– Балаш Орбан декларирует, что Венгрия и в дальнейшем планирует всем выкручивать руки на уровне ЕС.

Что стоит за угрозами Орбана и при чем здесь выборы в Венгрии?

Такие заявления следует рассматривать как элемент предвыборной кампании в Венгрии, считает политический эксперт и основатель аналитического сообщества Resurgam Дмитрий Корниенко.

В разговоре с 24 Каналом господин Дмитрий объяснил, что это также может быть элементом переключения внимания, ведь венгерская дипломатия на прошлой неделе получила мощный удар – несмотря на пафосные заявления венгров Трамп отменил встречу с Путиным в Будапеште. Но главная задача – провокация против Украины.

Кстати, между Киевом и Будапештом давно продолжается обмен ремарками на высоком уровне. Из последних эпизодов – тонкое заявление президента Зеленского об успехах Украины и признание одним из них отмены встречи Трампа и Путина в Венгрии. Поэтому интервью советника Орбана – это часть политических маневров.

Такие заявления – провокация украинского правительства, чтобы мы эмоционально на это отреагировали, а дальше бы уже внутренняя пропаганда Орбана подавала это как "злые Украина и Брюссель давят на Венгрию",

– считает Корниенко.

Также эксперт акцентирует внимание на преждевременности таких заявлений, ведь как в Чехии, так и в Словакии есть свои нюансы.

Дмитрий Корниенко политолог и основатель аналитического сообщества Resurgam На данный момент правительство в Чехии еще не сформировалось, поэтому ни о каких союзах пока не может идти речи. С другой стороны, абсолютно понятно, что президент Чехии Петр Павел будет пытаться активно повлиять на внешнюю политику, о чем есть соответствующие заявления и сообщения в чешской прессе. Что касается Словакии, то несмотря на то, что у Украины традиционно плохие отношения с Робертом Фицо еще с 2008-го года, а мы еще и остановили транзит газа в начале 2025-го, нам удается находить общий язык. Несмотря на кризисные отношения Словакия продает Украине оружие, и продажи выросли в разы, по некоторым данным.



То есть Орбан хочет выдать желаемое за определенную истину, игнорируя немало других факторов. Ему персонально выгодно давить на Украину, потому что он не имеет других вариантов сохранения российских энергоресурсов в Венгрии и по позиционированию внутреннего. Но в ЕС такая позиция не слишком популярна. И желание Орбана не означают, что такие страны как Чехия и Словакия, при всей своей неоднозначности, будут так же рисковать и подвергаться гневу Брюсселя.

Еще один важный момент – а стоит ли Праге и Братиславе рисковать, учитывая, что Виктор Орбан, как бы он не надувал щеки, но превратился в "хромую утку" – весной 2026 года его ждут парламентские выборы, где шансы его политсилы пока не очень высоки.

По большинству оценок, партия "Тиса" лидера венгерской оппозиции Петера Мадьяра является фаворитом, а это означает, что через несколько месяцев Орбана просто не будет в Европейском совете и сама идея антиукраинского блока потеряет свою движущую силу.

Дмитрий Корниенко политолог и основатель аналитического сообщества Resurgam Трамп, конечно, нас приучил, что политика может быть немного нерациональной, но в Европе она все же более-менее рациональная. К тому времени, пока неизвестно, что будет с Орбаном и его выборами, о каких союзах может идти речь, особенно, если эти союзы достаточно большие политические последствия.

Какой должна быть позиция Украины и следует ли ответить на провокацию?

Публикация в престижном Politico манифеста орбанистов вызвала волну беспокойства в украинских СМИ. Некоторые коллеги даже подали идею антиукраинского союза уже как факт, что пока не соответствует действительности. Но это все равно сигнал, точнее сознательная провокация.

В разговоре с 24 Каналом Дмитрий Корниенко отметил, что венгерские власти ждут от Украины публичной реакции, и именно поэтому реагировать на это особо не нужно, чтобы не кормить венгерских троллей.

Дмитрий Корниенко политолог и основатель аналитического сообщества Resurgam На самом деле сделано все очень хитро. Это заявление не является официальным, это слова не премьера Венгрии, а его политического советника (и тезки, – 24 Канал) в частном интервью. Поэтому реагировать на это нужно также частным образом, такими же методами. Но официально реагировать, считаю, будет ошибкой, потому что Орбан это непременно использует в своей внутренней пропаганде. Если же Украина заинтересована, чтобы Виктор Орбан эти выборы в конце концов проиграл, то лучше промолчать, даже если нам "очень чешется". Поскольку это не несет сейчас реального риска, не вижу целесообразным отвечать на то, что является внутренним популизмом.

Поэтому не кормим политических троллей, будем готовы к новым провокациям орбанистов и ждем результатов выборов в соседней к нам стране, которая несмотря на свои незначительные размеры, нанесла Украине немало вреда.

Что касается Виктора Орбана, то если идея реформирования "вышеградской четверки" под него не выгорит, у его команды, похоже, есть "запасной план". Им просто сейчас занимается еще один приближенный к Орбану персонаж – министр иностранных дел Петер Сийярто. Тот сейчас интегрируется с Беларусью и уже заговорил на русском в Минске. Надеемся, замысел Сийярто сбудется – и весной после проигрыша на выборах он вместе с обоими Орбанами окажется в Минске, а, может, даже в Ростове.

Орбан действительно засиделся у власти – за 15 лет он превратил Венгрию в коррупционную автократию, находящуюся в постоянном экономическом кризисе и питающуюся популизмом и ресентиментом. Венгрия Орбана – это такая собака на сене, от которой ЕС никакой пользы, бонусы получает только Орбан и его окружение, зато рядовые венгры теряют надежду на перспективы на достойную жизнь.

Наоборот устранение одиозного автократа дало бы венграм реальный шанс на изменения. От чего выиграли бы все. Возможно, даже возродился "вышеградский формат", к которому бы с радостью присоединилась и Украина, уже не в качестве угрозы и постоянной "пугалки", а как друг и партнер Венгрии.