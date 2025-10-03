Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан вновь подтвердил, что его страна не желает "делить судьбу" Украины. Судьба украинцев, по его словам, быть рядом с Россией.

Он отметил: у венгров есть своя судьба, которая гораздо легче, чем у украинцев. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Орбана в эфире Kossuth Radio.

Смотрите также Европейцы хотят начать войну, – Орбан напуган саммитом в Копенгагене

Что Орбан заявил о "судьбе" украинцев?

Венгры не хотят быть в одном Европейском Союзе с украинцами,

– сказал Орбан, добавив, что глубоко с этим согласен.

"Если вы находитесь с кем-то в федеративном устройстве, вы разделяете его судьбу, а Украина – страна с очень сложной судьбой. Почему мы должны делить эту сложную судьбу?", – спросил он.

Премьер объяснил, что у венгров своя судьба, и она значительно легче, чем у украинцев. "Нам их жаль, мы им сочувствуем, они героически борются, мы должны их поддерживать, но мы не хотим с ними общей судьбы", – подчеркнул он.

По словам Орбана, украинская "судьба" определяется соседством с Россией и постоянным военным положением, поэтому Венгрия стремится избежать ситуации, когда ей придется вступать в военные действия "за Украину".

"Если вы находитесь в федеративной системе с кем-то и на вас нападают, рано или поздно придется посылать солдат, а мы не хотим умирать за Украину", – подчеркнул он.

Орбан заявил, что не считает Россию угрозой для Европы