Геополитика Европа Орбан считает, что судьба украинцев быть рядом с Россией, а потому Венгрия "не хочет ее разделять"
3 октября, 16:39
Орбан считает, что судьба украинцев быть рядом с Россией, а потому Венгрия "не хочет ее разделять"

Сергей Попович
  • Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Венгрия не хочет быть в одном Европейском Союзе с Украиной из-за ее сложной судьбы.
  • Орбан объясняет, что украинская судьба определяется соседством с Россией и военным положением, и Венгрия стремится избежать вовлечения в военные действия за Украину.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан вновь подтвердил, что его страна не желает "делить судьбу" Украины. Судьба украинцев, по его словам, быть рядом с Россией.

Он отметил: у венгров есть своя судьба, которая гораздо легче, чем у украинцев. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Орбана в эфире Kossuth Radio.

Что Орбан заявил о "судьбе" украинцев?

Венгры не хотят быть в одном Европейском Союзе с украинцами,
– сказал Орбан, добавив, что глубоко с этим согласен.

"Если вы находитесь с кем-то в федеративном устройстве, вы разделяете его судьбу, а Украина – страна с очень сложной судьбой. Почему мы должны делить эту сложную судьбу?", – спросил он.

Премьер объяснил, что у венгров своя судьба, и она значительно легче, чем у украинцев. "Нам их жаль, мы им сочувствуем, они героически борются, мы должны их поддерживать, но мы не хотим с ними общей судьбы", – подчеркнул он.

По словам Орбана, украинская "судьба" определяется соседством с Россией и постоянным военным положением, поэтому Венгрия стремится избежать ситуации, когда ей придется вступать в военные действия "за Украину".

"Если вы находитесь в федеративной системе с кем-то и на вас нападают, рано или поздно придется посылать солдат, а мы не хотим умирать за Украину", – подчеркнул он.

Орбан заявил, что не считает Россию угрозой для Европы

  • Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не считает Россию угрозой для ЕС. Он уверен, что ЕС сильнее России, а потому Путин не будет вести новую войну. По его мнению, от России не стоит ждать угрозы. А настоящую опасность якобы представляют экономическая стагнация и потеря конкурентоспособности.

  • Орбан блокирует вступление Украины в ЕС и НАТО, считая, что это приведет войну на их территорию. Премьер Дании Фредериксен в дискуссии с ним взамен считает, что вступление Украины в ЕС могло бы наоборот остановить войну.