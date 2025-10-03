Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан знову підтвердив, що його країна не бажає "ділити долю" України. Доля українців, за його словами, бути поряд з Росією.

Він зазначив: в угорців є своя доля, яка набагато легша, ніж в українців. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Орбана в ефірі Kossuth Radio.

Що Орбан заявив про "долю" українців?

Угорці не хочуть бути в одному Європейському Союзі з українцями,

– сказав Орбан, додавши, що глибоко з цим погоджується.

"Якщо ви перебуваєте з кимось у федеративному устрої, ви поділяєте його долю, а Україна – країна з дуже складною долею. Чому ми повинні ділити цю складну долю?", – запитав він.

Прем’єр пояснив, що в угорців своя доля, і вона значно легша, ніж в українців. "Нам їх шкода, ми їм співчуваємо, вони героїчно борються, ми повинні їх підтримувати, але ми не хочемо з ними спільної долі", – підкреслив він.

За словами Орбана, українська "доля" визначається сусідством із Росією та постійним воєнним станом, тож Угорщина прагне уникнути ситуації, коли їй доведеться вступати у військові дії "за Україну".

"Якщо ви перебуваєте у федеративній системі з кимось і на вас нападають, рано чи пізно доведеться посилати солдатів, а ми не хочемо вмирати за Україну", – підкреслив він.

Орбан заявив, що не вважає Росію загрозою для Європи