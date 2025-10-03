Орбан вважає, що доля українців бути поряд з Росією, а тому Угорщина "не хоче її поділяти"
- Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Угорщина не хоче бути в одному Європейському Союзі з Україною через її складну долю.
- Орбан пояснює, що українська доля визначається сусідством з Росією та воєнним станом, і Угорщина прагне уникнути залучення у військові дії за Україну.
Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан знову підтвердив, що його країна не бажає "ділити долю" України. Доля українців, за його словами, бути поряд з Росією.
Він зазначив: в угорців є своя доля, яка набагато легша, ніж в українців. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Орбана в ефірі Kossuth Radio.
Що Орбан заявив про "долю" українців?
Угорці не хочуть бути в одному Європейському Союзі з українцями,
– сказав Орбан, додавши, що глибоко з цим погоджується.
"Якщо ви перебуваєте з кимось у федеративному устрої, ви поділяєте його долю, а Україна – країна з дуже складною долею. Чому ми повинні ділити цю складну долю?", – запитав він.
Прем’єр пояснив, що в угорців своя доля, і вона значно легша, ніж в українців. "Нам їх шкода, ми їм співчуваємо, вони героїчно борються, ми повинні їх підтримувати, але ми не хочемо з ними спільної долі", – підкреслив він.
За словами Орбана, українська "доля" визначається сусідством із Росією та постійним воєнним станом, тож Угорщина прагне уникнути ситуації, коли їй доведеться вступати у військові дії "за Україну".
"Якщо ви перебуваєте у федеративній системі з кимось і на вас нападають, рано чи пізно доведеться посилати солдатів, а ми не хочемо вмирати за Україну", – підкреслив він.
Орбан заявив, що не вважає Росію загрозою для Європи
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан не вважає Росію загрозою для ЄС. Він впевнений, що ЄС сильніший за Росію, а тому Путін не буде вести нову війну. На його думку, від Росії не варто чекати загрози. А справжню небезпеку нібито становлять економічна стагнація та втрата конкурентоспроможності.
Орбан блокує вступ України до ЄС і НАТО, вважаючи, що це приведе війну на їхню територію. Прем'єрка Данії Фредеріксен у дискусії з ним натомість вважає, що вступ України до ЄС міг би навпаки зупинити війну.