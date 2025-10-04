Премьер-министр Венгрии рассказал, с какими странами он не хотел бы иметь общих границ. По словам Орбана, существование Украины отвечает интересам Венгрии, ведь она расположена между его страной и Россией.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на комментарий Виктора Орбана в интервью hetek.

Что венгерский политик сказал об Украине?

Виктор Орбан заявил, что не хотел бы, чтобы его страна имела общие границы с Германией, Россией и Турцией. Он отметил пользу Украины, ведь она расположена между Венгрией и Россией.

Хорошо, что между Венгрией и Россией есть территория, которая сейчас называется Украиной,

– сказал венгерский премьер.

По его словам, существование Украины в стратегических интересах Венгрии.

Другие заявления Орбана: что известно?