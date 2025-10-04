Орбан заявил, что существование "территории под названием Украина" выгодно Венгрии
- Орбан заявил, что существование Украины отвечает стратегическим интересам Венгрии, поскольку она расположена между Венгрией и Россией.
- Он отметил, что не хотел бы иметь общие границы с Германией, Россией и Турцией.
Премьер-министр Венгрии рассказал, с какими странами он не хотел бы иметь общих границ. По словам Орбана, существование Украины отвечает интересам Венгрии, ведь она расположена между его страной и Россией.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на комментарий Виктора Орбана в интервью hetek.
Что венгерский политик сказал об Украине?
Виктор Орбан заявил, что не хотел бы, чтобы его страна имела общие границы с Германией, Россией и Турцией. Он отметил пользу Украины, ведь она расположена между Венгрией и Россией.
Хорошо, что между Венгрией и Россией есть территория, которая сейчас называется Украиной,
– сказал венгерский премьер.
По его словам, существование Украины в стратегических интересах Венгрии.
Другие заявления Орбана: что известно?
Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европа якобы дрейфует в войну, и все больше стран разделяют это мнение.
Он отметил якобы стремление Венгрии к миру и дипломатическим переговорам и призвал венгров заботиться о собственном мнении, а не о мнении других членов ЕС.
Также Орбан заявил, что Венгрия не хочет быть в одном Европейском Союзе с Украиной из-за ее сложной судьбы. Он объяснил это тем, что украинская судьба определяется соседством с Россией и военным положением, и Венгрия стремится избежать вовлечения в военные действия за Украину.