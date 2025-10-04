Орбан заявив, що існування "території під назвою Україна" вигідно Угорщині
- Орбан заявив, що існування України відповідає стратегічним інтересам Угорщини, оскільки вона розташована між Угорщиною та Росією.
- Він зазначив, що не хотів би мати спільні кордони з Німеччиною, Росією та Туреччиною.
Прем'єр-міністр Угорщини розповів, з якими країнами він не хотів би мати спільних кордонів. За словами Орбана, існування України відповідає інтересам Угорщини, адже вона розташована між його країною та Росією.
Що угорський політик сказав про Україну?
Віктор Орбан заявив, що не хотів би, щоб його країна мала спільні кордони з Німеччиною, Росією та Туреччиною. Він наголосив на користі України, адже вона розташована між Угорщиною та Росією.
Добре, що між Угорщиною та Росією є територія, яка зараз називається Україною,
– сказав угорський прем'єр.
За його словами, існування України в стратегічних інтересах Угорщини.
Інші заяви Орбана: що відомо?
Раніше прем'єр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Європа нібито дрейфує у війну, і все більше країн поділяють цю думку.
Він наголосив на нібито прагненні Угорщини до миру і дипломатичних переговорів та закликав угорців дбати про власну думку, а не про думку інших членів ЄС.
Також Орбан заявив, що Угорщина не хоче бути в одному Європейському Союзі з Україною через її складну долю. Він пояснив це тим, що українська доля визначається сусідством із Росією та воєнним станом, і Угорщина прагне уникнути залучення у військові дії за Україну.