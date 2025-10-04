Прем'єр-міністр Угорщини розповів, з якими країнами він не хотів би мати спільних кордонів. За словами Орбана, існування України відповідає інтересам Угорщини, адже вона розташована між його країною та Росією.

Про це пише 24 Канал із посиланням на коментар Віктора Орбана в інтерв'ю hetek.

Що угорський політик сказав про Україну?

Віктор Орбан заявив, що не хотів би, щоб його країна мала спільні кордони з Німеччиною, Росією та Туреччиною. Він наголосив на користі України, адже вона розташована між Угорщиною та Росією.

Добре, що між Угорщиною та Росією є територія, яка зараз називається Україною,

– сказав угорський прем'єр.

За його словами, існування України в стратегічних інтересах Угорщини.

Інші заяви Орбана: що відомо?