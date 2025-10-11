Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил сбор подписей против плана обороны Евросоюза, который сейчас обсуждают лидеры стран-членов. В частности, речь идет и о поддержке Украины.

Об этом политик заявил на своей Facebook-странице в субботу, 11 октября, передает 24 Канал. На одном из фото он собственноручно подписывает петицию.

Зачем Орбан собирает подписи венгров?

По словам венгерского премьер-министра, Европа все быстрее приближается к войне. Он напомнил о представленном накануне в Копенгагене военном плане, согласно которому "Европа платит, Украина воюет, а Россия истощается".

На саммите ЕС в Дании якобы "ограничились лишь мечтами", а Орбан выступил против. Именно после этого началась так называемая кампания против Венгрии – обвинения в шпионаже, скандалы с фейковыми новостями и юридические махинации.

Мы не можем сидеть сложа руки! Мы должны снова показать, что венгерский народ не хочет войны. Поэтому сегодня мы начинаем сбор подписей против военных планов Брюсселя. Мы будем в каждом городе и селе, потому что сейчас нам нужны все миролюбивые венгры!

– убеждает политик.

Также он опубликовал фото с рынка Пештержебет, на одном из которых собственноручно подписывает петицию "против военных планов ЕС".

Сбор подписей на фермерском рынке: смотрите фото

К слову, политический эксперт и доктор философии Андрей Городницкий считает, что ЕС может ограничить влияние Орбана на коллективные решения, но не делает этого из-за собственной выгоды. "ЕС не хочет видеть Украину в своих рядах. Почему? Из-за денег", – сказал он в эфире 24 Канала.

Орбан и война в Украине: последние новости