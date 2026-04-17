"Я чувствую боль": Орбан дал первое интервью после поражения на выборах
- Премьер Венгрии Виктор Орбан признал поражение на выборах, отметив, что чувствует боль и пустоту.
- Орбан заявил, что не оставляет политику и планирует обновление партии "Фидес", которая переходит в оппозицию.
Действующий премьер Венгрии Виктор Орбан потерпел сокрушительное поражение от соперника на парламентских выборах. Политик признался, что чувствует после того, как ему не удалось удержать власть в своих руках.
16 апреля Виктор Орбан дал интервью провластному изданию Patrióta. Действующий премьер заявил, что в Венгрии "закончилась политическая эпоха", но в то же время дал понять, что не собирается покидать пост лидера партии "Фидес", которая переходит в оппозицию. Об этом пишет Politico.
Как Орбан оценил свое поражение на выборах?
Политик необычно прямо признал масштабы поражения своей партии.
Это очевидное поражение. Масштаб поражения большой,
– сказал он.
Орбан, который непрерывно руководил Венгрией 16 лет, говорил грустным тоном и делился собственными эмоциями.
Я чувствовал боль и пустоту,
– сказал он, добавив, что погрузился в работу как в "трудотерапию", чтобы справиться с шоком.
Орбан признался: он был уверен, что победит.
В интервью теперь уже исполняющий обязанности премьер-министра Венгрии не избегал ответственности за поражение. Он сказал, что на 100 процентов отвечает за результат выборов.
Политик признал, что "Фидес" не смогла достучаться до избирателей. Послание соперника он назвал "более сильным", имея в виду обещания Мадьяра провести изменения, искоренить коррупцию и демонтировать политическую систему Орбана.
Однако проигравший премьер заявил, что никуда не уходит из политик. Он считает, что поражение его партии "Фидес" и всего правого лагеря требует полного обновления – в частности смены руководства и перестройки парламентской команды.
Партийное собрание назначено на 28 апреля. "Если мое сообщество скажет мне сесть на скамейку запасных – я это сделаю. Если скажут возглавить команду – я тоже это сделаю" – сказал Орбан.
Что известно о выборах в Венгрии 12 апреля?
- Выборы в Венгрии отличались рекордной явкой. Проголосовать на избирательные участки пришло почти 80 процентов избирателей.
- Скоро предварительный подсчет голосов показал, что безоговорочным лидером голосования является Петер Мадьяр и его "Тиса".
- Еще когда было подсчитано половину голосов Виктор Орбан признал поражение и позвонил Мадьяру, чтобы поздравить.
- Партия "Тиса" получила 138 мест в 199-местном парламенте Венгрии, то есть конституционное большинство. Партия "Фидес" осталась с 55 мандатами.
- Не спасла от поражения Орбана и откровенная агитация за него Дональда Трампа.