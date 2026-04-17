"Я чувствую боль": Орбан дал первое интервью после поражения на выборах

Действующий премьер Венгрии Виктор Орбан потерпел сокрушительное поражение от соперника на парламентских выборах. Политик признался, что чувствует после того, как ему не удалось удержать власть в своих руках.

16 апреля Виктор Орбан дал интервью провластному изданию Patrióta. Действующий премьер заявил, что в Венгрии "закончилась политическая эпоха", но в то же время дал понять, что не собирается покидать пост лидера партии "Фидес", которая переходит в оппозицию. Об этом пишет Politico.

Как Орбан оценил свое поражение на выборах?

Политик необычно прямо признал масштабы поражения своей партии.

Это очевидное поражение. Масштаб поражения большой,

– сказал он.

Орбан, который непрерывно руководил Венгрией 16 лет, говорил грустным тоном и делился собственными эмоциями.

Я чувствовал боль и пустоту,

– сказал он, добавив, что погрузился в работу как в "трудотерапию", чтобы справиться с шоком.

Орбан признался: он был уверен, что победит.

В интервью теперь уже исполняющий обязанности премьер-министра Венгрии не избегал ответственности за поражение. Он сказал, что на 100 процентов отвечает за результат выборов.

Политик признал, что "Фидес" не смогла достучаться до избирателей. Послание соперника он назвал "более сильным", имея в виду обещания Мадьяра провести изменения, искоренить коррупцию и демонтировать политическую систему Орбана.

Однако проигравший премьер заявил, что никуда не уходит из политик. Он считает, что поражение его партии "Фидес" и всего правого лагеря требует полного обновления – в частности смены руководства и перестройки парламентской команды.

Партийное собрание назначено на 28 апреля. "Если мое сообщество скажет мне сесть на скамейку запасных – я это сделаю. Если скажут возглавить команду – я тоже это сделаю" – сказал Орбан.

