США обсуждают с союзниками совместное патрулирование Ормузского пролива

США ведут переговоры с союзниками о совместном патрулировании Ормузского пролива. Судоходство там фактически остановились из-за угрозы ударов Ирана.

Об этом сообщают CNN, New York Times і The Guardian.

США просят союзников помочь защитить судоходство по Ормузскому проливу

Посол США в ООН Майк Волц заявил, что Вашингтон ведет переговоры с союзниками по совместному патрулированию Ормузского пролива. По его словам, США "безусловно, будут приветствовать, поощрять и даже требовать их участия, чтобы помочь своей собственной экономике".

В субботу президент США Дональд Трамп написал в своей соцсети, что "другие страны" будут отправлять военные корабли в регион.

Трамп сказал, что надеется на помощь Китая, Франции, Японии, Южной Кореи, Великобритании и других.

CNN обратились за комментариями ко всем странам, которые перечислил Трамп. Ни в одной из них не смогли подтвердить, что планируют военную кооперацию на Ближнем Востоке.

Министр транспорта Шон Даффи заявил сегодня, что США готовят поддерживаемый правительством страховой план, чтобы помочь кораблям двигаться через Ормузский пролив.

Financial Times писало, что Иран получал предложения переговоров о безопасном проходе через Ормузский пролив от Франции и Италии.

Мы открыты для стран, которые хотят поговорить с нами о безопасном проходе своих судов,

– заявил глава МИД страны Аббас Арагчи.

Он добавил, что Иран уже позволил ряду стран безопасно пройти Ормузским проливом. По его словам, Иран не перекрывал пролив, а остановка кораблей связана с очевидной опасностью, которую создает "агрессия США".

