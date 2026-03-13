Об этом заявил посол Ирана в ООН Амир Саид Иравани. Дипломат возложил ответственность за обострение ситуации в регионе на Соединенные Штаты.

Что сказал Иран об Ормузском проливе?

По словам Амира Саид Иравани, Тегеран уважает принцип свободы судоходства в соответствии с нормами международного морского права и остается приверженным его соблюдению.

Мы не собираемся закрывать Ормузский пролив. Но это наше неотъемлемое право – сохранять мир и безопасность на этом водном пути,

– сказал посол.

В то же время Иравани обвинил США в дестабилизации ситуации в регионе, заявив, что нынешняя напряженность, в частности в Ормузском проливе, является якобы следствием дестабилизирующих действий Вашингтона. По его словам, Соединенные Штаты якобы начали агрессивные шаги против Ирана, что, по мнению Тегерана, подрывает региональную безопасность.

Какова ситуация сейчас в Ормузском проливе?