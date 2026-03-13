Об этом заявил посол Ирана в ООН Амир Саид Иравани. Дипломат возложил ответственность за обострение ситуации в регионе на Соединенные Штаты.
Что сказал Иран об Ормузском проливе?
По словам Амира Саид Иравани, Тегеран уважает принцип свободы судоходства в соответствии с нормами международного морского права и остается приверженным его соблюдению.
Мы не собираемся закрывать Ормузский пролив. Но это наше неотъемлемое право – сохранять мир и безопасность на этом водном пути,
– сказал посол.
В то же время Иравани обвинил США в дестабилизации ситуации в регионе, заявив, что нынешняя напряженность, в частности в Ормузском проливе, является якобы следствием дестабилизирующих действий Вашингтона. По его словам, Соединенные Штаты якобы начали агрессивные шаги против Ирана, что, по мнению Тегерана, подрывает региональную безопасность.
Какова ситуация сейчас в Ормузском проливе?
Ранее Иран высказывал угрозы атак на коммерческие суда, это создает дополнительные риски для транспортировки нефти, газа и других стратегических товаров, в частности для европейских стран, которые зависят от импорта энергоносителей из региона Персидского залива. Из-за роста напряженности часть судов избегает прохода через пролив, что усиливает перебои в логистике и повышает страховые и транспортные расходы.
Позже Иран якобы рассматривает введение специальных сборов для судов, проходящих через Ормузский пролив, отмечая, что это может иметь "безопасностный" характер. В Тегеране также заявляют о возможности дополнительных условий для отдельных стран, тогда как ситуация в регионе остается напряженной. Судоходные рынки внимательно следят за развитием событий вокруг этого стратегического маршрута.
По сообщениям американских СМИ, разведка фиксирует признаки подготовительных мероприятий, связанных с возможным минированием Ормузского пролива. По данным источников, речь идет об использовании небольших судов, которые могут размещать взрывные устройства в акватории. Сейчас сообщается об ограниченном количестве мин, однако, по оценкам, потенциал для расширения таких действий остается значительным.