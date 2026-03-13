Про це заявив посол Іран в ООН Амір Саїд Іравані. Дипломат поклав відповідальність за загострення ситуації в регіоні на Сполучені Штати.

Дивіться також Іран убив першого французького військового, – Макрон

Що сказав Іран про Ормузьку протоку?

За словами Аміра Саїд Іравані, Тегеран поважає принцип свободи судноплавства відповідно до норм міжнародного морського права та залишається відданим його дотриманню.

Ми не збираємося закривати Ормузьку протоку. Але це наше невід'ємне право – зберігати мир і безпеку на цьому водному шляху,

– сказав посол.

Водночас Іравані звинуватив США у дестабілізації ситуації в регіоні, заявивши, що нинішня напруженість, зокрема в Ормузькій протоці, є нібито наслідком дестабілізуючих дій Вашингтона. За його словами, Сполучені Штати начебто розпочали агресивні кроки проти Ірану, що, на думку Тегерана, підриває регіональну безпеку.

Яка ситуація зараз в Ормузькій протоці?