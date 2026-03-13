Про це заявив посол Іран в ООН Амір Саїд Іравані. Дипломат поклав відповідальність за загострення ситуації в регіоні на Сполучені Штати.
Що сказав Іран про Ормузьку протоку?
За словами Аміра Саїд Іравані, Тегеран поважає принцип свободи судноплавства відповідно до норм міжнародного морського права та залишається відданим його дотриманню.
Ми не збираємося закривати Ормузьку протоку. Але це наше невід'ємне право – зберігати мир і безпеку на цьому водному шляху,
– сказав посол.
Водночас Іравані звинуватив США у дестабілізації ситуації в регіоні, заявивши, що нинішня напруженість, зокрема в Ормузькій протоці, є нібито наслідком дестабілізуючих дій Вашингтона. За його словами, Сполучені Штати начебто розпочали агресивні кроки проти Ірану, що, на думку Тегерана, підриває регіональну безпеку.
Яка ситуація зараз в Ормузькій протоці?
Раніше Іран висловлював погрози атак на комерційні судна, це створює додаткові ризики для транспортування нафти, газу та інших стратегічних товарів, зокрема для європейських країн, які залежать від імпорту енергоносіїв із регіону Перської затоки. Через зростання напруженості частина суден уникає проходу через протоку, що посилює перебої в логістиці та підвищує страхові й транспортні витрати.
Пізніше Іран нібито розглядає запровадження спеціальних зборів для суден, що проходять через Ормузьку протоку, наголошуючи, що це може мати "безпековий" характер. У Тегерані також заявляють про можливість додаткових умов для окремих країн, тоді як ситуація в регіоні залишається напруженою. Судноплавні ринки уважно стежать за розвитком подій навколо цього стратегічного маршруту.
За повідомленнями американських ЗМІ, розвідка фіксує ознаки підготовчих заходів, пов'язаних із можливим мінуванням Ормузької протоки. За даними джерел, йдеться про використання невеликих суден, які можуть розміщувати вибухові пристрої в акваторії. Наразі повідомляється про обмежену кількість мін, однак, за оцінками, потенціал для розширення таких дій залишається значним.