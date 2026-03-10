Какую плату планирует Иран?

По данным источников, Иран планирует ввести пошлины для танкеров и торговых судов в Ормузском заливе, сообщает CNN.

Речь идет не только о танкеры с нефтью или сжиженным газом, а обо всех коммерческих кораблях в Персидском заливе, принадлежащих странам-союзникам США.

Источники отмечают, что Ормузский пролив пока фактически закрыт для судоходства, хотя президент США Дональд Трамп и заявляет, что он открыт. Однако Тегеран якобы уже завершает подгнотовку своих "сборов по безопасности", которые могут изменить ситуацию.

Мы держим в своих руках винт, который регулирует мировую цену на нефть, и США придется долго ждать наших действий по контролю над ценами. Цены на энергоносители стали нестабильными, и мы продолжим борьбу, пока Трамп не признает поражение,

– добавили в Иране.

Важно! В понедельник, 9 сентября, Трамп в интервью CBS News заявил, что Ормузский пролив пока якобы открыт для движения. Однако, по его словам, США размышляют над его захватом.

Какое еще требование выдвигает Тегеран?

В то же время The Guardian пишет, что Иран не ограничится только пошлинами. Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что страны, которые вышлют послов Израиля и США со своей территории, смогут беспрепятственно двигаться по Ормузскому проливу.

Такое требование касается любой арабской или европейской страны. По сообщению иранского государственного вещателя IRIB, эти государства будут иметь "полное право и свободу" для транзита через пролив уже со вторника, если разорвут дипломатические отношения как с Израилем, так и с Соединенными Штатами.

Сейчас сотни судов остаются на якоре по обе стороны Ормузского пролива, пока нефтяные и транспортные рынки внимательно следят за любыми сигналами о возможном возобновлении движения через этот узкий коридор,

– добавляет издание.

Заметьте! Ормузский пролив – стратегический маршрут прежде всего для московского экспорта нефти и газа. По подсчетам, этим путем транспортируют примерно пятую часть мировых поставок нефти и сжиженного природного газа.

Какова ситуация в Ормузском проливе?