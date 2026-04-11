Иран не может разблокировать Ормузский пролив, потому что не помнит, где разместил свои мины, – NYT

Иран не может полноценно открыть Ормузский пролив, поскольку не способен точно определить места, где установил морские мины и оперативно их убрать. Именно это тормозит выполнение требований Вашингтона по открытию маршрута.

Об этом сообщает The New York Times.

С какими проблемами столкнулся Иран в разблокировании Ормузского пролива?

Минирование осуществлялось хаотично с использованием небольших лодок после начала войны США и Израиля против Ирана. Часть мин могла дрейфовать или менять позицию, а данные об их расположении – неполные или отсутствуют. Это существенно ограничивает безопасные маршруты для судов и затрудняет разминирование, которое само по себе является более сложным процессом, чем установка мин.

Несмотря на это, Тегеран частично открывает пролив для кораблей, которые платят пошлину, но общее количество судов резко сократилось. Угроза мин, а также возможные атаки дронами и ракетами уже привели к скачку цен на энергоносители и стали рычагом влияния Ирана в конфликте.

Проблема минирования также становится фактором в дипломатии. Во время предстоящих переговоров в Пакистане между иранской стороной и делегацией США во главе с вице-президентом Джей Ди Вэнсом вопрос восстановления безопасного прохода через пролив, вероятно, станет одним из ключевых.

