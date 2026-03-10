"Долина смерти": Иран может минировать Ормузский пролив, Трамп угрожает ответом
- Иран пытается минировать Ормузский пролив, используя небольшие суда, что может ощутимо повлиять на глобальную энергетическую безопасность.
- Дональд Трамп заявил об уничтожении по меньшей мере десяти иранских судов, которые в Иране могли использовать для установки мин в проливе.
Агенты американской разведки начали получать данные о том, что Иран осуществляет мероприятия по размещению мин в судоходном канале Ормузского пролива.
Об этом сообщают CBS News и CNN. Президент США Дональд Трамп уже пригрозил Тегерану ответом и заявил об уничтожении определенных судов.
Смотрите также Иран стоит․ Что происходит на Ближнем Востоке, какие последствия для Украины и будет ли Третья мировая война
К каким действиям мог прибегнуть Иран?
Корреспондент CBS News Дженнифер Джейкобс отметила сообщение о минировании Ормузского пролива, для которого, по предварительной информации, Иран применяет небольшие суда, каждое из которых может нести от 2 до 3 мин.
По данным источников CNN, пока установили лишь несколько десятков мин, но Тегеран, по-прежнему, контролирует большую часть своих небольших катеров и минных заградителей, а это означает, что он может разместить в акватории еще сотни.
Ранее КСИР предупреждал, что любое судно, которое будет проходить через пролив, будет атаковано, и канал фактически является закрытым с начала военной операции США и Израиля против Ирана на Ближнем Востоке в конце февраля.
Состояние пролива CNN описывали как "долину смерти", учитывая риски, связанные с транзитом,
– пишет издание.
Как отреагировали в США на такие сообщения?
Сначала американский президент Дональд Трамп, комментируя информацию о возможном размещении мин в Ормузском проливе, отметил, что не обладает такими данными, однако пригрозил ответом на такие меры.
Если по какой-то причине мины были установлены и они не будут немедленно удалены, военные последствия для Ирана будут на уровне, которого никогда не было. Если же они уберут то, что могло быть размещено, это будет огромным шагом в правильном направлении,
– написал он.
Сообщение Дональда Трампа в Truth Social / Clash Report
Впоследствии в новой публикации Дональд Трамп заявил, что американские военные уничтожили по меньшей мере десять иранских лодок, которые могли использовать для установки морских мин в пределах вышеупомянутого пролива.
"Я рад сообщить, что в течение последних нескольких часов мы поразили и полностью уничтожили 10 неактивных лодок или судов для установки мин. Больше – впереди", – заявил он, но место и время операции не указал.
Сообщение Дональда Трампа в Truth Social / Clash Report
Справочно. Ормузский пролив является ключевым узлом в глобальной энергетической безопасности, поскольку через него проходит ориентировочно 20% мирового потребления нефти. Он является главным путем для экспорта из ОАЭ, Саудовской Аравии, Ирака, Ирана и Кувейта.
Что происходит на Ближнем Востоке?
По данным ABC News, недавно США перехватили зашифрованные радиосообщения Ирана. По оценкам американской разведки, они могут быть сигналом для активации спящих ячеек Ирана за рубежом.
Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи в интервью американской телесети PBS заявил, что Тегеран не планирует возвращаться к переговорам с США, а взамен готов продолжать ракетные атаки.
Турция резко предупредила Иран из-за недавнего инцидента с ракетой, которая нарушила ее воздушное пространство. Анкара заявила, что подобные случаи недопустимы и могут вызвать серьезную эскалацию.