"Долина смерти": Иран может минировать Ормузский пролив, Трамп угрожает ответом

Агенты американской разведки начали получать данные о том, что Иран осуществляет мероприятия по размещению мин в судоходном канале Ормузского пролива.

Об этом сообщают CBS News и CNN. Президент США Дональд Трамп уже пригрозил Тегерану ответом и заявил об уничтожении определенных судов.

К каким действиям мог прибегнуть Иран?

Корреспондент CBS News Дженнифер Джейкобс отметила сообщение о минировании Ормузского пролива, для которого, по предварительной информации, Иран применяет небольшие суда, каждое из которых может нести от 2 до 3 мин.

По данным источников CNN, пока установили лишь несколько десятков мин, но Тегеран, по-прежнему, контролирует большую часть своих небольших катеров и минных заградителей, а это означает, что он может разместить в акватории еще сотни.

Ранее КСИР предупреждал, что любое судно, которое будет проходить через пролив, будет атаковано, и канал фактически является закрытым с начала военной операции США и Израиля против Ирана на Ближнем Востоке в конце февраля.

Состояние пролива CNN описывали как "долину смерти", учитывая риски, связанные с транзитом,

– пишет издание.

Как отреагировали в США на такие сообщения?

Сначала американский президент Дональд Трамп, комментируя информацию о возможном размещении мин в Ормузском проливе, отметил, что не обладает такими данными, однако пригрозил ответом на такие меры.

Если по какой-то причине мины были установлены и они не будут немедленно удалены, военные последствия для Ирана будут на уровне, которого никогда не было. Если же они уберут то, что могло быть размещено, это будет огромным шагом в правильном направлении,

– написал он.



Сообщение Дональда Трампа в Truth Social / Clash Report

Впоследствии в новой публикации Дональд Трамп заявил, что американские военные уничтожили по меньшей мере десять иранских лодок, которые могли использовать для установки морских мин в пределах вышеупомянутого пролива.

"Я рад сообщить, что в течение последних нескольких часов мы поразили и полностью уничтожили 10 неактивных лодок или судов для установки мин. Больше – впереди", – заявил он, но место и время операции не указал.



Сообщение Дональда Трампа в Truth Social / Clash Report

Справочно. Ормузский пролив является ключевым узлом в глобальной энергетической безопасности, поскольку через него проходит ориентировочно 20% мирового потребления нефти. Он является главным путем для экспорта из ОАЭ, Саудовской Аравии, Ирака, Ирана и Кувейта.

Что происходит на Ближнем Востоке?