Трамп заявил о возможном полном открытии Ормузского пролива 4 августа

Дональд Трамп заявил, что Вашингтон и Тегеран ведут переговоры о полном возобновлении судоходства через Ормузский пролив. По его словам, стороны быстро продвигаются в переговорах и обсуждают возможность открытия одного из важнейших морских маршрутов.

Об этом он заявил во время беседы с журналистами в Белом доме.

Что Трамп рассказал о планах в отношении Ормузского пролива?

По словам президента США, стороны рассматривают возможность возобновления полноценного судоходства через пролив, который имеет критическое значение для мировой торговли и энергетического рынка.

Мы обсуждаем пролив, его открытие буквально к завтрашнему дню. Полное открытие,

– заявил Трамп.

Он также подчеркнул, что проход через Ормузский пролив должен оставаться свободным для всех судов. США не согласятся на введение Ираном каких-либо платежей или сборов за пользование этим морским маршрутом.

По словам Трампа, возобновление нормального судоходства может стать первым этапом более широких договоренностей между Вашингтоном и Тегераном. После этого стороны могут перейти к обсуждению вопроса иранской ядерной программы.

Президент США в очередной раз заявил, что Иран не должен получить ядерное оружие. Он назвал нынешний переговорный процесс последней возможностью для Тегерана избежать возможного масштабного удара со стороны США.

Несмотря на заявления Трампа, официальный Тегеран не подтвердил проведение переговоров с Вашингтоном по поводу открытия пролива. Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи заявил, что в настоящее время Иран не ведет переговоров с США. Также иранская сторона не сообщала о каких-либо договоренностях относительно возобновления полноценного судоходства через Ормузский пролив.

Отметим, что Ормузский пролив является одним из важнейших морских путей в мире. Он соединяет Персидский залив с Оманским заливом и Индийским океаном. Через этот маршрут проходит значительная часть мировых поставок нефти и газа из стран Ближнего Востока. Любые ограничения движения судов в этом районе могут повлиять на цены на энергоносители и стабильность международных рынков.

Напомним, Трамп заявил, что США отказались от подготовки масштабного удара по Ирану после обращений союзников, которые считали, что дипломатическое урегулирование еще возможно. По его словам, просьбы не наносить удар поступали от Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, Катара, а также от самого Ирана.

Уже 3 августа США должны были начать новый раунд переговоров с Тегераном, которые сначала будут касаться возобновления судоходства через Ормузский пролив. После этого стороны могут перейти к обсуждению вопроса иранской ядерной программы, однако Трамп не назвал возможных сроков заключения соглашения или места проведения встреч.

В то же время иранские государственные СМИ опровергли, что Тегеран обращался к Вашингтону с просьбой отменить возможный удар. Иранский глава МИД Аббас Арагчи тем временем провел переговоры с представителями Саудовской Аравии, Пакистана и Омана по поводу дипломатических усилий, направленных на снижение напряженности.

Несмотря на попытки найти дипломатическое решение, Израиль заявил, что продолжает координировать действия с США и готов нанести удары в случае возобновления Ираном ядерной или баллистической программ.