Еще немного времени – и мы легко разблокируем Ормузский пролив, – Трамп
- Дональд Трамп заявил, что США смогут легко открыть Ормузский пролив, который перекрыт Ираном, но это займет некоторое время.
- Трамп считает, что открытие пролива позволит захватить нефть и заработать значительные прибыли для США.
Президент США заявил, что "легко разблокирует" Ормузский пролив. Но на это, по словам Трампа, займет еще некоторое время.
Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.
Что сказал Трамп об Ормузском проливе?
Трамп считает, что Штатам удастся "легко разблокировать" Ормузский пролив, который перекрыт Ираном.
Это единственный путь экспорта нефти из стран Персидского залива. Оттуда протекала пятая часть мировых поставок нефти.
Еще немного времени – и мы сможем легко открыть Ормузский пролив, захватить нефть и заработать состояние. Это будет "фонтан" для всего мира(???
– написал он, похоже, мечтая о колоссальных прибылях.
К слову, недавно историк, политик, дипломат Роман Бессмертный отметил 24 Каналу, что, вероятно, для Трампа уничтожение иранского режима абсолютно второстепенное. Его внимание на Ближнем Востоке сосредоточено именно на нефтяных запасах и нефтедобыче.
Ормузский пролив: последние новости
Президент Зеленский заявил, что Украина готова обсуждать разблокирование Ормузского пролива совместными усилиями с другими странами. Пока никто не обращался за помощью. Но наше государство имеет опыт запуска зернового коридора в Черном море и может поделиться знаниями.
Тем временем в ОАЭ рассматривают возможность силовой операции для разблокирования пролива вместе с США и союзниками. А это может привести к открытому конфликту с Ираном.
Страны Персидского залива планируют построить нефтепроводы в обход Ормузского пролива для уменьшения зависимости от него. Но реализация этого проекта стоит дорого и требует сложных политических решений.