БПЛА залетел в правительственный квартал: The Atlantic объяснил, почему Маск ограничил Starlink для россиян

В конце января основатель компании SpaceX Илон Маск по просьбе Украины ограничил работу спутниковой платформы Starlink для российских военных. Причиной этого стал инцидент с вражеским беспилотником, который залетел в правительственный квартал в Киеве.

Об этом говорится в материале журналиста Саймона Шустера для издания The Atlantic.

Интересно Минус Starlink и Telegram: разведка Эстонии объяснила, как связь "подставила" армию России

Как произошел инцидент с залетанием БПЛА в правительственный квартал?

В материале указано, что в конце января российский ударный беспилотник прорвался сквозь украинскую противовоздушную оборону и долетел до правительственного квартала Киева, направляясь в сторону Офиса Президента Украины. По словам очевидцев, дрон летел настолько низко, что работники Кабинета Министров могли видеть его из окон седьмого этажа.

Куча людей увидела это и бегала вокруг, спрашивая: "Что это, черт возьми, было?",

– рассказал один из чиновников на условиях анонимности.

Беспилотник, позже идентифицирован как российский БМ-35 "Италмас", врезался в соседнее здание, вызвав в нем незначительные повреждения. Пострадавших не было.

В то же время инцидент, о котором ранее не сообщали публично, стал толчком к событиям, неожиданно изменили ситуацию на поле боя – благодаря решению американского предпринимателя Илона Маска.

Саймон Шустер пишет, что с начала полномасштабного вторжения России в 2022 году спутниковый интернет Starlink стал ключевым элементом современной войны. Система позволяет военным оставаться онлайн даже в зоне боевых действий, координировать подразделения и управлять беспилотниками, а ее стабильность и покрытие фактически не имеют аналогов.

Однако роль Маска в войне неоднократно вызывала споры. Осенью 2022 года он ограничил использование Starlink вблизи оккупированного Крыма, что украинские военные восприняли как препятствие операциям против российского флота. Сам бизнесмен объяснял это желанием избежать эскалации и риска ядерного конфликта. На этот раз ситуация сложилась иначе.

Почему Маск решил ограничить Starlink для россиян?

После инцидента с беспилотником в центре столицы украинские чиновники обратились непосредственно к Илону Маску. Новый министр обороны Михаил Федоров предоставил доказательства того, что российские войска используют Starlink для управления ударными дронами.

После переговоров с командой SpaceX был реализован план ограничения доступа российских сил к сети. В конце января компания ввела так называемый "белый список" – систему, которая позволяет работать только подтвержденным украинским пользователям, блокируя другие терминалы.

По словам источников The Atlantic, программное решение создали примерно за один день, а команда получила четкое указание максимально способствовать Украине.

Уже в начале февраля российские подразделения начали сталкиваться с серьезными перебоями связи. Российский "военкор" Александр Коц признал проблемы из-за ограничений Starlink.

Starlink – наша ахиллесова пята... Я даже не могу представить, как мы можем догнать творение Маска,

– сказал Коц.

Без стабильной связи российские войска потеряли часть возможностей управления беспилотниками и координации обороны. По словам президента Украины, за первые три недели февраля украинские силы освободили более 300 квадратных километров территории.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский также сообщил об освобождении восьми населенных пунктов и более 400 квадратных километров за месяц – темпы, которых не было более года.

Что показала ситуация со Starlink и дронами россиян?

Шустер отмечает, что, несмотря на нынешнее преимущество, в Европе растет беспокойство из-за зависимости от частной компании. Глава немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер подчеркнул, что Европа должна создать альтернативу.

Хотим ли мы быть зависимыми от Илона Маска? Нет... Нам нужно быть независимыми от Маска. Это стратегическая необходимость,

– заявил Паппергер.

Украина также пытается развивать альтернативные системы связи, включая Mesh-сетями, но ни одна из них пока не может сравниться с возможностями Starlink.

В материале указано, что последние события еще раз показали, насколько цифровые технологии стали определяющими в современной войне. Через спутниковую сеть одна частная компания способна менять баланс сил на поле боя – иногда буквально за несколько дней.

Сам Маск заявил, что меры против несанкционированного использования Starlink Россией сработали, и пообещал продолжать поддержку: "Сообщите нам, если нужно сделать больше".

Хотя эти изменения вряд ли способны сами по себе решить исход войны, они уже повлияли на ситуацию на фронте и могут укрепить позиции Украины в будущих переговорах.

Как повлияла блокировка Starlink на ситуацию на фронте для россиян?