После заключения соглашения между США и Ираном: первые танкеры прошли через Ормузский пролив

США и Иран в четверг, 18 июня, подписали мирный меморандум, предусматривающий прекращение боевых действий и открытие Ормузского пролива. После этого танкер со сжиженным газом "Mraikh" и пустой танкер для нефтепродуктов "Ye Chi" вошли в Ормузский пролив из Персидского залива.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Смотрите также В США обнародовали официальный текст соглашения с Ираном, который ранее "слили" в СМИ

По данным мониторинга судов, оба танкера следовали по маршруту, который был предварительно согласован Тегераном для безопасного прохода.

Танкер Mraikh ранее в этом месяце загрузил партию сжиженного природного газа в Катаре, тогда как Ye Chi указал китайское происхождение, что стало распространенной практикой для судов, которые таким образом подчеркивают связи со странами, дружественными к Ирану.

Отметим, что вскоре после заявления Дональда Трампа о подписании соглашения с Ираном об открытии важной транспортной артерии интенсивность судоходства в Ормузском проливе оставалась низкой. В четверг, 18 июня, по морскому пути в основном курсировали небольшие грузовые суда.

Ормузский пролив фактически оставался заблокированным почти четыре месяца – это существенно затруднило поставки нефти и газа из Персидского залива. Часть судов проходила маршрут с выключенными транспондерами, чтобы избежать отслеживания, или осуществляла перевозки по предварительной договоренности с Тегераном.

Что этому предшествовало?

Напомним, что после того, как Дональд Трамп объявил о подписании соглашения с Ираном и открытии ранее заблокированного Ормузского пролива, цена на нефть резко упала на 4 доллара.

Согласно соглашению, заключенному сторонами, Иран начнет взимать сбор с судов, проходящих через Ормузский пролив.

В начале суток 18 июня лидеры США и Ирана дистанционно подписали меморандум о взаимопонимании по прекращению войны, и этот документ уже вступил в силу.