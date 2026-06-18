Американские чиновники обнародовали подробные положения меморандума о взаимопонимании, об этом пишет Axios.

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Какие пункты включает меморандум о взаимопонимании?

В целом меморандум содержит 14 основных пунктов.

Соединенные Штаты Америки и Исламская Республика Иран, а также их союзники в текущей войне, подписывая настоящий Меморандум о взаимопонимании, заявляют о немедленном и окончательном прекращении военных операций на всех фронтах, в частности в Ливане, и обязуются отныне не начинать никакой войны или военной операции друг против друга, воздерживаться от угроз применения силы или её применения друг против друга, а также обеспечивать территориальную целостность и суверенитет Ливана. Окончательное соглашение закрепит окончательное прекращение войны на всех фронтах, в том числе в Ливане, а также другие положения настоящего пункта. Соединенные Штаты Америки и Исламская Республика Иран обязуются уважать суверенитет и территориальную целостность друг друга и воздерживаться от вмешательства во внутренние дела друг друга. Соединенные Штаты Америки и Исламская Республика Иран обязуются провести переговоры и заключить окончательное соглашение в течение не более чем 60 дней, с возможностью продления этого срока по взаимному согласию. Немедленно после подписания настоящего Меморандума о взаимопонимании Соединенные Штаты Америки начнут снятие своей морской блокады и устранение любых препятствий или ограничений в отношении Исламской Республики Иран, а также полностью прекратят морскую блокаду в течение 30 дней. В течение этого периода интенсивность судоходства будет пропорциональна объемам довоенного судоходства, которые восстанавливает Исламская Республика Иран. Соединенные Штаты Америки также обязуются вывести свои войска из окрестностей Исламской Республики Иран в течение 30 дней после заключения окончательного соглашения. После подписания настоящего Меморандума о взаимопонимании Исламская Республика Иран приложит все усилия для обеспечения безопасного прохода торговых судов без взимания платы в течение 60 дней исключительно из Персидского залива в Оманское море и в обратном направлении. Движение торговых судов начнётся немедленно, а с учётом необходимости устранения технических и военных препятствий и проведения Исламской Республикой Иран работ по разминированию оно будет налажено в течение 30 дней. Исламская Республика Иран проведет диалог с Султанатом Омана с целью определения будущего управления и морских служб в Ормузском проливе, в сотрудничестве с другими государствами, граничащими с Персидским заливом, в соответствии с действующим международным правом и суверенными правами прибрежных государств Ормузского пролива. Соединённые Штаты Америки обязуются совместно с региональными партнёрами разработать окончательный, согласованный обеими сторонами план на сумму не менее 300 миллиардов долларов для восстановления и экономического развития Исламской Республики Иран. Механизм реализации этого плана будет окончательно определен в рамках окончательного соглашения в течение 60 дней. Все необходимые лицензии, освобождения от требований и разрешения, требуемые для соответствующих финансовых операций, будут предоставлены Соединенными Штатами Америки. Соединенные Штаты Америки обязуются отменить все виды санкций против Исламской Республики Иран, включая резолюции Совета Безопасности ООН, резолюции Совета управляющих МАГАТЭ и все односторонние санкции США — как первичные, так и вторичные — в соответствии с согласованным графиком в рамках окончательного соглашения. Исламская Республика Иран и Соединённые Штаты Америки признают чрезвычайную важность вышеупомянутого вопроса об отмене санкций и выразили намерение незамедлительно рассмотреть эти вопросы в ходе переговоров с целью достижения взаимного согласия по ним. Исламская Республика Иран вновь подтверждает, что она не будет приобретать или разрабатывать ядерное оружие. Соединённые Штаты Америки и Исламская Республика Иран договорились решить вопрос об утилизации запасов обогащённого материала в соответствии с механизмом, который будет согласован сторонами согласно графику, указанному в пункте 7, причем минимальной методикой будет разбавление на месте под наблюдением МАГАТЭ. Обе стороны также договорились обсудить вопрос об обогащении и другие взаимно согласованные вопросы, связанные с ядерными потребностями Исламской Республики Иран, на основе приемлемых рамок, которые будут согласованы в окончательном соглашении. Окончательное соглашение подтвердит положения настоящего пункта. Соединенные Штаты Америки и Исламская Республика Иран признают решающее значение вышеупомянутых ядерных вопросов и выражают намерение незамедлительно рассмотреть эти вопросы в ходе переговоров с целью достижения взаимного согласия по ним. До заключения окончательного соглашения Соединенные Штаты Америки и Исламская Республика Иран договариваются о сохранении статус-кво. Исламская Республика Иран сохранит нынешний статус-кво своей ядерной программы, а Соединенные Штаты Америки не будут вводить никаких новых санкций и не будут развертывать дополнительные военные силы в регионе. Соединенные Штаты Америки обязуются, что сразу после подписания настоящего Меморандума о взаимопонимании и до отмены санкций Министерство финансов США будет выдавать разрешения на экспорт иранской сырой нефти, нефтепродуктов и производных от них, а также на все связанные с этим услуги, включая банковские операции, страхование, транспортировку и т. д. Соединенные Штаты Америки обязуются обеспечить полную доступность для использования замороженных или ограниченных в использовании средств и активов Исламской Республики Иран после вступления в силу настоящего Меморандума о взаимопонимании. Соединенные Штаты Америки и Исламская Республика Иран согласуют между собой процедуры, связанные с разблокированием этих средств, в ходе переговоров. Такие средства, независимо от того, остаются ли они на исходном счете или перечисляются, должны быть полностью доступны для осуществления платежей в пользу любого конечного бенефициара, определенного Центральным банком Исламской Республики Иран. Соединённые Штаты Америки обязуются выдать все необходимые лицензии и разрешения. Соединенные Штаты Америки и Исламская Республика Иран договариваются о создании исполнительного механизма для мониторинга успешного выполнения настоящего Меморандума о взаимопонимании и соблюдения условий будущего окончательного соглашения. После подписания настоящего Меморандума о взаимопонимании и при условии начала выполнения пунктов 1, 4, 5, 10 и 11 настоящего Меморандума, а также дальнейшего выполнения этих мер, Соединенные Штаты Америки и Исламская Республика Иран начнут переговоры по окончательному соглашению исключительно в отношении остальных пунктов. Окончательное соглашение будет утверждено резолюцией Совета Безопасности ООН, имеющей обязательную силу.

Напомним, ранее Дональд Трамп заявлял, что Тегеран якобы согласился не разрабатывать ядерное оружие, однако информацию о возможных финансовых выплатах Ирану он назвал "фейковыми новостями".