Обвел спецпредставителя вокруг пальца: какую подлую игру Лукашенко ведет с Белым домом

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко ведет подлую игру с США. С одной стороны он будто освобождает политзаключенных, а с другой стороны заставляет американцев снимать санкции с Беларуси.

Заместитель руководителя Переходного Кабинета Беларуси Павел Латушко озвучил 24 Каналу мнение, что американский адвокат Джон Коул, который посетил Минск, по заданию Трампа должен подыгрывать диктатору и межанародному преступнику Лукашенко. Собственно Белый Дом сейчас так ведет себя в отношении и других негодяев в мире.

С какой целью Коул посетил Беларусь?

Латушко рассказал, что факт освобождения 250 политзаключенных – очень важен, потому что жизнь дороже всего. Здоровье у них уже, правда, нет, потому что они пришли из-за пыток, из-за ужасной системы репрессий в белорусских тюрьмах. Важно, что они освобождены, но до сих пор не остановились репрессии. За несколько дней до приезда Коула ежедневно происходили приговоры журналистам и простым людям за "измену родине".

У меня вызывает удивление, почему американцы, которые обладают таким мощным санкционным потенциалом, мощным политическим весом и нестандартным подходом к дипломатии, которые мы видим в Венесуэле, Иране, Кубе, не могут достичь от этого усатого слабака реальных шагов – освобождения всех политзаключенных. С другой стороны я рад, что 250 человек действительно вышли,

– отметил руководитель Переходного кабинета Беларуси.

Он продолжил, что, например, журналистка Екатерина Андреева вышла из тюрьмы, а 3 накануне этого посадили. Если говорить о гуманизме Лукашенко, то стоит вспомнить, что он и Хаменеи называл гуманистом, который расстреливал огромное количество людей.

Какую игру ведет Лукашенко?

По словам руководителя Переходного Кабинета Беларуси, Лукашенко ценой освобождения политзаключенных снимает с себя санкции. Лукашенковская пресс-служба уже опубликовала новость, что были сняты санкции с Беларуськалия, Белинвестбанка, белорусского банка "Развитие" и с минфина Беларуси. Похоже, американцы размышляют над приобретением добычи калийных удобрений в Беларуси.

"Лукашенко хочет продать американцам авиакомпании "Белавиа". При таких условиях американцы смогут прийти в Брюссель и сказать, что это теперь их авиакомпания, поэтому Евросоюз должен дать право летать над своей территорией. Если американцы приобретут калий, то им нужен будет экспорт через Литву. И Коул свою встречу с Лукашенко начал с темы нормализации отношений Литвы и Беларуси", – отметил Латушко.

Он добавил, что американцы могут прийти к литовцам и сказать, что белорусский калий теперь принадлежит США, поэтому надо предоставить американцам путь к литовским портам. Поэтому, происходят 2 параллельных трека. С одной стороны – освобождение всех, что является важным для белорусов. С другой стороны американцы заключают соглашения с Лукашенко, который не меняет свою политику.

