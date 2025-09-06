Президент Трамп продолжает надеяться, что Путин добросовестно будет вести переговоры по прекращению войны в Украине. Однако пока лидер США надеется на переговоры, глава Кремля продолжает провокации.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на The Wall Street Journal.

Смотрите также Трамп планирует разговор с Путиным "в ближайшее время"

Что пишут в издании?

Президент Соединенных Штатов продолжает надеяться, что Путин будет вести переговоры в духе доброй воли, для того, чтобы закончить войну в Украине, а российский диктатор продолжает показывать, что он является угрозой, которой нельзя доверять. На этой неделе Путин заявил, что может быть готов встретиться с президентом Зеленским, если переговоры состоятся в Москве.

Как указывают в редакционной коллегии газеты The Wall Street Journal, Россия не раз пыталась убить избранного президента Украины в течение войны и, может продолжить попытки.

Стоит принять во внимание, и то, что Россию подозревают в том, что она заглушила сигнал самолета, который перевозил высокопоставленного представителя ЕС. Урсула фон дер Ляйен летела посетить завод по производству боеприпасов в Болгарии, что является членом как ЕС, так и НАТО, в тот момент, когда GPS-навигация самолета была заглушена.

Представитель ЕС заявил, что по мнению чиновников, это "явное вмешательство" России. В прошлом году самолет с главой Минобороны Великобритании Грантом Шаппсом на борту был заглушен неподалеку Калининграда. Пилоты имеют и другие средства навигации, однако они могут дезориентироваться, и генсек НАТО Рютте отметил, что такое заглушение сигнала может иметь "потенциально катастрофические последствия" и воспринимается "очень серьезно".

"Все пока безопасно, но ситуация усложнилась", – недавно отмечал Ивар Варк, генеральный директор Эстонской службы аэронавигационного обслуживания.

В мае ЕС зафиксировал рост количества подавления сигналов в Литве, Латвии и Польше.

Смотрите также США и Россия могут работать вместе в некоторых отраслях: Путин предоставил детали

Как в Кремле характеризуют отношения с США и Трампом?