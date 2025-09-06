Глава Кремля прислал Трампу 2 плохих сигнала, – WSJ
Президент Трамп продолжает надеяться, что Путин добросовестно будет вести переговоры по прекращению войны в Украине. Однако пока лидер США надеется на переговоры, глава Кремля продолжает провокации.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на The Wall Street Journal.
Что пишут в издании?
Президент Соединенных Штатов продолжает надеяться, что Путин будет вести переговоры в духе доброй воли, для того, чтобы закончить войну в Украине, а российский диктатор продолжает показывать, что он является угрозой, которой нельзя доверять. На этой неделе Путин заявил, что может быть готов встретиться с президентом Зеленским, если переговоры состоятся в Москве.
Как указывают в редакционной коллегии газеты The Wall Street Journal, Россия не раз пыталась убить избранного президента Украины в течение войны и, может продолжить попытки.
Стоит принять во внимание, и то, что Россию подозревают в том, что она заглушила сигнал самолета, который перевозил высокопоставленного представителя ЕС. Урсула фон дер Ляйен летела посетить завод по производству боеприпасов в Болгарии, что является членом как ЕС, так и НАТО, в тот момент, когда GPS-навигация самолета была заглушена.
Представитель ЕС заявил, что по мнению чиновников, это "явное вмешательство" России. В прошлом году самолет с главой Минобороны Великобритании Грантом Шаппсом на борту был заглушен неподалеку Калининграда. Пилоты имеют и другие средства навигации, однако они могут дезориентироваться, и генсек НАТО Рютте отметил, что такое заглушение сигнала может иметь "потенциально катастрофические последствия" и воспринимается "очень серьезно".
"Все пока безопасно, но ситуация усложнилась", – недавно отмечал Ивар Варк, генеральный директор Эстонской службы аэронавигационного обслуживания.
В мае ЕС зафиксировал рост количества подавления сигналов в Литве, Латвии и Польше.
Как в Кремле характеризуют отношения с США и Трампом?
По словам российского диктатора, между ним и Дональдом Трампом "добрые" и достаточно открытые взаимоотношения, и во время разговоров они обращаются друг к другу по имени. Он заявил, что "Трамп не лишен юмора, у меня с ним хорошие отношения".
Добавим, что пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков охарактеризовал текущие отношения между Россией и США. По его словам, взаимоотношениям между странами был нанесен слишком серьезный ущерб. На "выход из полного оцепенения" требуется время.
Приспешник главы Кремля заявил, что процесс нормализации отношений между Москвой и Вашингтоном происходит медленно, ведь они, как он заявил, деградировали при правлении предыдущей администрации США.
Также российский чиновник оценил телефонные разговоры Владимира Путина и Дональда Трампа, указав, что "это непростые разговоры".