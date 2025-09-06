Президент Трамп продовжує сподіватися, що Путін сумлінно вестиме переговори щодо припинення війни в України. Однак поки лідер США сподівається на перемовини, глава Кремля продовжує провокації.

Про це пише 24 Канал з посиланням на The Wall Street Journal.

Що пишуть у виданні?

Президент Сполучених Штатів продовжує сподіватися, що Путін буде вести переговори в дусі доброї волі, для того, щоб закінчити війну в Україні, а російський диктатор продовжує показувати, що він є загрозою, якій не можна довіряти. Цього тижня Путін заявив, що може бути готовий зустрітися з президентом Зеленським, якщо переговори відбудуться в Москві.

Як вказують в редакційній колегії газети The Wall Street Journal, Росія не раз намагалася вбити обраного президента України протягом війни й, може продовжити спроби.

Варто взяти до уваги, й те, що Росію підозрюють у тому, що вона заглушила сигнал літака, який перевозив високопоставленого представника ЄС. Урсула фон дер Ляєн летіла відвідати завод з виробництва боєприпасів у Болгарії, що є членом як ЄС, так і НАТО, в той момент, коли GPS-навігація літака була заглушена.

Представник ЄС заявив, що на думку посадовців, це "явне втручання" Росії. Минулого року літак із главою Міноборони Британії Грантом Шаппсом на борту був заглушений неподалік Калінінграду. Пілоти мають й інші засоби навігації, однак вони можуть дезорієнтуватися, і генсек НАТО Рютте зазначив, що таке заглушення сигналу може мати "потенційно катастрофічні наслідки" і сприймається "дуже серйозно".

"Усе поки що безпечно, але ситуація ускладнилася", – нещодавно зазначав Івар Варк, генеральний директор Естонської служби аеронавігаційного обслуговування.

У травні ЄС зафіксував зростання кількості заглушення сигналів у Литві, Латвії та Польщі.

Як в Кремлі характеризують відносини з США і Трампом?