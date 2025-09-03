Таку заяву він зробив у середу, 3 вересня, у коментарі пропагандистам за результатами візиту у Китай. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

Які взаємини між Трампом і Путіним?

За словами російського диктатора, між ним та Дональдом Трампом "добрі" та вдосталь відкрити взаємини, і під час розмов вони звертаються один до одного на ім'я.

Трамп не позбавлений гумору, у мене з ним добрі стосунки, за всі ці 4 дні під час різних переговорів ніхто і ніколи не висловлював жодних негативних суджень на адресу адміністрації США, тим більше, що всі мої співрозмовники підтримали нашу зустріч в Анкориджі,

– заявив Путін.

Згодом Дональд Трамп своєю чергою зазначив, що його відносини з Володимиром Путіним, Сі Цзіньпіном та Кім Чен Ином дуже хороші, але заявив, що за кілька тижнів з'ясується, наскільки саме.

Також американський президент додав, що проведе телефонну розмову з російським диктатором найближчими днями. Він наголосив, що не має жодного конкретного повідомлення для Путіна.

"Він знає мою позицію. Він прийме рішення. Якщо я буду незадоволений цим рішенням, ви побачите, що станеться", – наголосив він.

Що цьому передувало?