Таку заяву він зробив у середу, 3 вересня, у коментарі пропагандистам за результатами візиту у Китай. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.
Які взаємини між Трампом і Путіним?
За словами російського диктатора, між ним та Дональдом Трампом "добрі" та вдосталь відкрити взаємини, і під час розмов вони звертаються один до одного на ім'я.
Трамп не позбавлений гумору, у мене з ним добрі стосунки, за всі ці 4 дні під час різних переговорів ніхто і ніколи не висловлював жодних негативних суджень на адресу адміністрації США, тим більше, що всі мої співрозмовники підтримали нашу зустріч в Анкориджі,
– заявив Путін.
Згодом Дональд Трамп своєю чергою зазначив, що його відносини з Володимиром Путіним, Сі Цзіньпіном та Кім Чен Ином дуже хороші, але заявив, що за кілька тижнів з'ясується, наскільки саме.
Також американський президент додав, що проведе телефонну розмову з російським диктатором найближчими днями. Він наголосив, що не має жодного конкретного повідомлення для Путіна.
"Він знає мою позицію. Він прийме рішення. Якщо я буду незадоволений цим рішенням, ви побачите, що станеться", – наголосив він.
Що цьому передувало?
Дональд Трамп звинуватив Китай, Росію та КНДР у змові проти США після військового параду в Пекіні 3 вересня. Захід відвідали 26 іноземних лідерів, зокрема компанію Сі Цзіньпіну склали Володимир Путін і Кім Чен Ин.
До цього американський президент розкритикував Володимира Путіна у телефонному інтерв'ю американському політтехнологу Скотт Дженнінгсу. Також, за його словами, він дуже розчарований російським диктатором.
Зазначимо, що наприкінці липня Дональд Трамп невдоволено висловився про телефонні розмови з Володимиром Путіним. Тоді президент США наголосив, що більше не збирається говорити з російським президентом.