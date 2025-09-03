Такое заявление он сделал в среду, 3 сентября, в комментарии пропагандистам по результатам визита в Китай. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

Какие отношения между Трампом и Путиным?

По словам российского диктатора, между ним и Дональдом Трампом "добрые" и достаточно открытые отношения, и во время разговоров они обращаются друг к другу по имени.

Трамп не лишен юмора, у меня с ним хорошие отношения, за все эти 4 дня во время различных переговоров никто и никогда не высказывал никаких негативных суждений в адрес администрации США, тем более, что все мои собеседники поддержали нашу встречу в Анкоридже,

– заявил Путин.

Впоследствии Дональд Трамп в свою очередь отметил, что его отношения с Владимиром Путиным, Си Цзиньпином и Ким Чен Ыном очень хорошие, но заявил, что за несколько недель выяснится, насколько именно.

Также американский президент добавил, что проведет телефонный разговор с российским диктатором в ближайшие дни. Он подчеркнул, что не имеет никакого конкретного сообщения для Путина.

"Он знает мою позицию. Он примет решение. Если я буду недоволен этим решением, вы увидите, что произойдет", – подчеркнул он.

Что этому предшествовало?