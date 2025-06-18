Си Цзиньпин занял принципиальную позицию в отношении Трампа: что происходит в отношениях между США и Китаем

Отношения между Китаем и США остаются довольно напряженными. Основной причиной является повышение тарифов, которые ввел Дональд Трамп. Пока точно неизвестно, как будет развиваться ситуация дальше, но стороны вроде бы пытаются договориться.

Бывший секретарь польской делегации в парламенте НАТО Петр Кульпа рассказал 24 Каналу, что после того, как лидер США ввел тарифы на китайские товары, Китай признал их нелегальными. В ответ Пекин приостановил поставки редкоземельных элементов в США, которые там крайне необходимы для автомобильной промышленности и перерабатывающей сферы.

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Отношения между США и Китаем

Дональд Трамп отложил наиболее жесткие меры по тарифам, чтобы создать пространство для переговоров с Си Цзиньпином.

Позиция Китая заключается в том, что формальные переговоры не будут продолжаться, пока лидер США не отменит тарифы.

Трамп думал, что вводит меры, которые повредят Пекину, но Си Цзиньпин занял принципиальную позицию, чтобы заставить его отступить,

– сказал Петр Кульпа.

Была информация, что лидер Китая якобы считает, что позиции США в мире ослабевают. Экс-секретарь польской делегации подчеркнул, что это может иметь смысл, ведь Трамп пока не слишком активно противодействует мировым диктатором. Говорится о России и Иране.

Считаю, что отношения между Соединенными Штатами Америки и Китаем являются враждебными. Если ближайшие месяцы не будет найден выход, то конфликт будет только обостряться,

– высказался он.

Отметим, В Лондоне прошли напряженные переговоры между делегациями США и Китая, которые завершились предварительным соглашением по уменьшению торгового напряжения. Китай согласился ускорить поставки редкоземельных ресурсов, а США пообещали ослабить ограничения на экспорт технологий. До окончательного утверждения договоренностей осталось получить согласие лидеров обеих стран – Дональда Трампа и Си Цзиньпина.