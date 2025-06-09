Что известно о решении Китая

США и Китай пытаются стабилизировать ситуацию по торговле, сообщает 24 Канал со ссылкой на Белый дом.

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Во время общения с журналистом на борту Air Force One Трамп рассказал, что Си Цзиньпин согласился возобновить поставки редкоземель в США после того, как их экспорт прекратили в апреле.

Да, согласился. Мы очень далеко продвинулись в переговорах по соглашению с Китаем,

– добавил Трамп.

Это произошло после телефонного разговора с лидером Китая, направленной на решение торговой напряженности, которая назревала вокруг этой темы.

У Reuters также отметили, что еще одним признаком ослабления напряженности в этом вопросе стало то, что Китай предоставил временные лицензии на экспорт редкоземельных металлов поставщикам трех крупнейших американских автопроизводителей.

Соглашение Китая и США

В мае Правительства США и Китая решили заключить торговое соглашение на 90 дней после двухдневных переговоров в Женеве. Как сообщил торговый представитель США Джеймисон Грир, соглашение с Китаем поможет решить проблему торгового дефицита между странами в размере 1,2 триллиона долларов.

Как утверждает Трамп, он заключил быструю сделку, чтобы спасти Китай. По словам президента США, после принятия этого решения, китайское правительство смогло уладить ситуацию. Сейчас Трамп снова возмущен.

Ситуация стабилизировалась и Китай вернулся к привычному бизнесу. Это хорошая новость! Плохая новость заключается в том, что Китай, возможно, не удивительно для кого-то, полностью нарушил свое соглашение с нами,

– утверждает Трамп.



О нарушении соглашения он заявил спустя примерно 2 недели после его заключения.