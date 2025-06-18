Бывший секретарь польской делегации в парламенте НАТО Петр Кульпа рассказал 24 Каналу, что после того, как лидер США ввел тарифы на китайские товары, Китай признал их нелегальными. В ответ Пекин приостановил поставки редкоземельных элементов в США, которые там крайне необходимы для автомобильной промышленности и перерабатывающей сферы.

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Отношения между США и Китаем

Дональд Трамп отложил наиболее жесткие меры по тарифам, чтобы создать пространство для переговоров с Си Цзиньпином.

Позиция Китая заключается в том, что формальные переговоры не будут продолжаться, пока лидер США не отменит тарифы.

Трамп думал, что вводит меры, которые повредят Пекину, но Си Цзиньпин занял принципиальную позицию, чтобы заставить его отступить,

– сказал Петр Кульпа.

Была информация, что лидер Китая якобы считает, что позиции США в мире ослабевают. Экс-секретарь польской делегации подчеркнул, что это может иметь смысл, ведь Трамп пока не слишком активно противодействует мировым диктатором. Говорится о России и Иране.

Считаю, что отношения между Соединенными Штатами Америки и Китаем являются враждебными. Если ближайшие месяцы не будет найден выход, то конфликт будет только обостряться,

– высказался он.

Отметим, В Лондоне прошли напряженные переговоры между делегациями США и Китая, которые завершились предварительным соглашением по уменьшению торгового напряжения. Китай согласился ускорить поставки редкоземельных ресурсов, а США пообещали ослабить ограничения на экспорт технологий. До окончательного утверждения договоренностей осталось получить согласие лидеров обеих стран – Дональда Трампа и Си Цзиньпина.