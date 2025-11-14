Экс-глава МИД назвал единственный сценарий, как Путин может развернуть Трампа к себе
- Российский диктатор Путин заинтересован в том, чтобы наладить отношения с Трампом.
- Бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко объяснил, почему Путину будет сложно это сделать.
Российский диктатор Владимир Путин явно хочет наладить отношения с президентом США Дональдом Трампом. Но вариантов у него на самом деле немного.
Об этом 24 Каналу рассказал бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко, отметив, что каждый следующий шаг во внешней политике может стать проблемой для Путина. И ему крайне необходимо заручиться поддержкой двух стран.
Что может сделать Путин?
Как отметил Огрызко, прежде всего Путину важно, чтобы Китай продолжал сотрудничать с Россией. Также ему сверхважно развернуть Трампа в свою сторону.
В обоих случаях ситуация для Путина проигрышная. Китай не будет давать ничего просто так. И США понимают, что лучше иметь дело с Китаем за счет России,
– сказал Огрызко.
Все попытки Путина объясниться с Трампом не будут иметь успеха. Это продлится до того момента, пока диктатор реально не пойдет на прекращение огня. Он может это подать как уступку Трампу.
Тогда у Трампа может перевернуться сознание. Он начнет рассказывать, что смог заключить перемирие. И теперь можно работать с Россией, потому что она якобы стала адекватной,
– отметил Огрызко.
Трамп хочет завершить войну в Украине: коротко
- Президент США Дональд Трамп делает много нечетких заявлений о войне в Украине. К примеру, недавно он сказал, что эта война не перерастет в Третью мировую. При этом он верит, что может ее остановить.
- При этом в конце октября Трамп ввел новые санкции против России. Ограничения ввели, в частности, против ограничения против Роснефти и "Лукойла".
- Нефтеперерабатывающие заводы из разных стран начали отказываться от российской нефти. К примеру, СМИ фиксируют такую тенденцию в Индии.