14 ноября, 20:38
Экс-глава МИД назвал единственный сценарий, как Путин может развернуть Трампа к себе

Петро Синеокий
  • Российский диктатор Путин заинтересован в том, чтобы наладить отношения с Трампом.
  • Бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко объяснил, почему Путину будет сложно это сделать.

Российский диктатор Владимир Путин явно хочет наладить отношения с президентом США Дональдом Трампом. Но вариантов у него на самом деле немного.

Об этом 24 Каналу рассказал бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко, отметив, что каждый следующий шаг во внешней политике может стать проблемой для Путина. И ему крайне необходимо заручиться поддержкой двух стран.

Что может сделать Путин?

Как отметил Огрызко, прежде всего Путину важно, чтобы Китай продолжал сотрудничать с Россией. Также ему сверхважно развернуть Трампа в свою сторону.

В обоих случаях ситуация для Путина проигрышная. Китай не будет давать ничего просто так. И США понимают, что лучше иметь дело с Китаем за счет России,
– сказал Огрызко.

Все попытки Путина объясниться с Трампом не будут иметь успеха. Это продлится до того момента, пока диктатор реально не пойдет на прекращение огня. Он может это подать как уступку Трампу.

Тогда у Трампа может перевернуться сознание. Он начнет рассказывать, что смог заключить перемирие. И теперь можно работать с Россией, потому что она якобы стала адекватной,
– отметил Огрызко.

