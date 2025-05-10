Глава МИД Франции объяснил, на каком этапе обсуждение по отправке иностранных войск в Украину

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что страны ЕС достигают прогресса в разработке договоренностей по безопасности в Украине. В то же время он не хочет опережать обсуждение по войскам, которое ведет французский командующий армии в координации с командующими ВСУ.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Жана-Ноэля Барро в интервью Общественному.

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Что известно об отправке иностранных войск в Украину

Глава МИД Франции вспомнил, что несколько недель назад состоялась встреча руководителей армий Франции и Великобритании с руководством Украины в Киеве. Целью визита было обсуждение перспектив размещения иностранного военного контингента на территории Украины.

Я не хочу опережать обсуждение, которое ведет наш командующий армии в координации с командующими ВСУ. Несколько недель назад мы провели историческую встречу всех начальников армий стран "коалиции желающих",

– заявил Жан-Ноэль Барро.

"Мы достигаем прогресса в разработке договоренностей по безопасности на море, в воздухе, на земле, которые будут гарантировать сдерживание любой агрессии против Украины", – добавил он.

К слову, президент Чехии Петр Павел недавно также прокомментировал отправку миротворцев в Украину. Он считает, что пока рано говорить подробно о размещении миротворческих сил в Украине, поскольку не заключено мирное соглашение.