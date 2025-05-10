Французский лидер выразил восхищение мужеством украинцев, которые сопротивляются оккупантам более 3 лет. Также он подчеркнул, что именно здесь, в Украине, решается безопасность всего европейского континента, передает 24 Канал.

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Четкий мессендж Путину

Макрон отметил, что Запад должен коллективно реагировать на российскую агрессию. Он заявил, что прибыл в Киев с 3 основными посланиями.

Прежде всего, это мир. Франция поддерживает предложение США относительно полного и безусловного прекращения огня. Политик напомнил, что Украина согласилась на него еще 11 марта, а Россия, в тоже время, колеблется, ставит условия, выигрывает время и продолжает свое вторжение.

Макрон пригрозил, что если Москва и в дальнейшем будет затягивать мирный процесс, Европа в тесной координации с США усилят давление на неё.

Также президент Франции отметил, что мирное соглашение должно гарантировать безопасность суверенитета Украины. "Это то, над чем мы работали на встречах в Париже, Лондоне и сегодня в Киеве", – сказал политик.

Он подытожил, что Украина борется за свой народ, но также за европейскую идею. "Свободная, сильная, процветающая и европейская Украина – это наша цель", – добавил президент.