"Некропропаганда": в России отреагировали на заявление 5 стран об отравлении Навального
- Мария Захарова назвала заявление пяти европейских государств об отравлении Навального "информационным вбросом".
- Посольство России в Британии раскритиковало заявление, называя его "некропропагандой".
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на заявление пяти европейских государств относительно вероятного отравления российского оппозиционера Алексея Навального эпибатидином в колонии. Она назвала это "информационным вбросом".
Об этом она заявила в комментарии РБК. Также с заявлением выступило посольство России в Великобритании.
Смотрите также Зеленский откровенно сказал, не боится ли он быть отравленным, как Навальный
Как в России комментируют обвинения в отравлении Навального?
По словам Захаровой, на Западе якобы поднимают тему Навального тогда, когда возникает потребность отвлечь внимание от других вопросов. В частности, она вспомнила расследование по подрыву "Северных потоков" и заявила, что вместо предоставления результатов расследований западные страны снова возвращаются к теме Навального и Скрипалей.
Она также отметила, что российская сторона не получала официальных данных лабораторных анализов или формул веществ, которые бы подтверждали озвученные утверждения.
Будут результаты анализов, будут формулы веществ – будет и комментарий. Без этого все разговоры и заявления – это информационный вброс с целью отвлечения внимания от насущных проблем Запада,
– заявила Захарова.
В посольстве России в Британии заявили, что не доверяют утверждениям пяти стран, и резко раскритиковали само заявление.
"К слабоумию западных выдумщиков мы уже привыкли, кем надо быть, чтобы поверить в этот бред про лягушку? Однако настоящий страх вызывает выбранный западными политиками метод работы – некропропаганда. Это не поиск справедливости, а издевательство над мертвыми", – заявили в посольстве.
Какие подробности отравления Навального стали известны?
Анализы образцов окончательно подтвердили, что Алексея Навального отравили эпибатидином – опасным токсином ядовитых лягушек-дротиков. Они встречаются в Южной Америке.
Об этом говорится в совместном заявлении Великобритании, Швеции, Франции, Германии и Нидерландов.
Россия имела средства, мотив и возможность применить этот яд. Европа в очередной раз призывает привлечь Россию к ответственности за неоднократные случаи применения химического, биологического и токсического оружия.