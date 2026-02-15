Об этом она заявила в комментарии РБК. Также с заявлением выступило посольство России в Великобритании.

Как в России комментируют обвинения в отравлении Навального?

По словам Захаровой, на Западе якобы поднимают тему Навального тогда, когда возникает потребность отвлечь внимание от других вопросов. В частности, она вспомнила расследование по подрыву "Северных потоков" и заявила, что вместо предоставления результатов расследований западные страны снова возвращаются к теме Навального и Скрипалей.

Она также отметила, что российская сторона не получала официальных данных лабораторных анализов или формул веществ, которые бы подтверждали озвученные утверждения.

Будут результаты анализов, будут формулы веществ – будет и комментарий. Без этого все разговоры и заявления – это информационный вброс с целью отвлечения внимания от насущных проблем Запада,

– заявила Захарова.

В посольстве России в Британии заявили, что не доверяют утверждениям пяти стран, и резко раскритиковали само заявление.

"К слабоумию западных выдумщиков мы уже привыкли, кем надо быть, чтобы поверить в этот бред про лягушку? Однако настоящий страх вызывает выбранный западными политиками метод работы – некропропаганда. Это не поиск справедливости, а издевательство над мертвыми", – заявили в посольстве.

