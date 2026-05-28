В руководстве немецкого ХДС начали обсуждать возможную замену Фридриха Мерца на его посту канцлера. Впрочем, в его окружении слухи о досрочной отставке назвали "абсурдными спекуляциями".

Об этом сообщают таблоид Bild и немецкое информационное агентство dpa.

Откуда взялись слухи?

Bild, ссылаясь на источники, недавно сообщило, что в руководстве партии ХДС (Христианско-демократический союз), которая принадлежит к правящей коалиции, начали обсуждать возможную замену канцлера Фридриха Мерца.

По данным издания, среди партийных инсайдеров уже рассматривают сценарий смены главы правительства еще до завершения его каденции, в частности обсуждают при каких обстоятельствах отставка канцлера может стать реальным вариантом.

Также продолжаются обсуждения относительно того, кто именно должен был бы вести с ним соответствующие переговоры. Имен возможных преемников пока не называют, но эти дискуссии, вероятно, уже выходят за пределы закрытых кулуарных разговоров.

Что говорят у Мерца?

Агентство dpa сообщает, что в окружении действующего канцлера назвали слухи о подготовке его досрочной замены "абсурдными спекуляциями". Там назвали эту идею свидетельством "опасной склонности к подстрекательству".

Также, комментируя сообщения о возможной досрочной отставке, там заявили о поразительном незнании конституции и политической реальности. Более того, в окружении канцлера намекнули на возможную причастность AfD.

Предполагают, что соответствующие слухи играют на руку вышеупомянутой ультраправой партии "Альтернатива для Германии, а также в определенной степени лишают политический центр авторитета на фоне внутриполитических и мировых кризисов.

Кстати, недавно издание Politico сообщало, что российский диктатор Владимир Путин усилил давление на Фридриха Мерца на фоне падения его рейтинга и ослабления правительственной коалиции. Вероятно, таким образом Кремль пытается ослабить одного из ключевых европейских союзников Украины.