Пакистан передал США и Ирану план о прекращении войны: как отреагировала иранская сторона

Пакистан передал США и Ирану предложения по немедленному прекращению огня и дальнейшему заключению мирного соглашения. По данным СМИ, окончательное согласование плана может состояться 6 апреля.

Несмотря на то, что заявлений со стороны США нет – Иран уже успел категорически отказаться от мирного урегулирования, которое предлагал Пакистан. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

Что предложил Пакистан для прекращения войны в Иране?

Reuters сообщает, что Пакистан передал США и Ирану рамочный план по прекращению боевых действий и дальнейшего заключения мирного соглашения. По данным агентства, окончательное согласование документа может состояться 6 апреля.

По словам источников, Пакистан прислал свои предложения в течение ночи на понедельник. План предусматривает немедленное прекращение огня, что позволит открыть Ормузский пролив, и устанавливает 15 – 20 дней для завершения работы над всеобъемлющим соглашением.

Известно, что начальник штаба пакистанской армии Асим Мунир контактировал с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, специальным посланником Стивом Уиткоффом и министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи для обсуждения деталей.

Предварительно рамочное соглашение назвали "Исламабадским". Оно предусматривает региональные рамки по судоходству по Ормузскому проливу, а окончательные переговоры состоятся в столице Пакистана.

Окончательное мирное соглашение будет включать обязательства Ирана не стремиться к ядерному оружию в обмен на ослабление санкций и разблокирование замороженных активов.

Впоследствии стало известно, что Иран отклонил предложение Пакистана о прекращении боевых действий с США и Израилем, в рамках которой Тегеран должен был разблокировать Ормузский пролив. Высокопоставленный чиновник из Ирана отметил Reuters, что страна не будет принимать никаких сроков или давления для заключения сделки. По его словам, Тегеран также считает, что США не готовы к постоянному прекращению огня.

Политолог Максим Несвитайлов рассказал 24 Каналу, что риторика Трампа в отношении Ирана становится более жестокой не зря. Трамп не исключает удары по иранским объектам энергетики, что может привести к тяжелым последствиям. Внутренняя политика США также претерпевает изменения и это непосредственно влияет на любые действия США в Иране.

