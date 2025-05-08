Фицо говорит о "серьезных попытках" сорвать его визит в Москву на 9 мая

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо говорит, что не откажется от намерений посетить Москву на 9 мая. Он также заявил о "серьезных попытках" сорвать эту поездку.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Роберта Фицо из видео, опубликованного на его фейсбук-странице.

Интересно Фицо насмешливо ответил на призывы ЕС не ехать в Москву на 9 мая

Что сказал Фицо о поездке в Москву

В видео, которое было выложено вечером 7 мая, Роберт Фицо рассказал, что "несколько минут назад" получил сообщение от Эстонии о невозможности пролета самолета с ним для визита в Москву.

Конечно, речь идет о сознательной попытке сорвать мой визит в Москву по случаю официального празднования 80-летия окончания Второй Мировой войны. Это нарушает всю нашу программу, мы можем не уложиться в запланированные сроки,

– жалуется словацкий премьер.

В частности, он пожаловался на то, что, мол, не успевает приехать в Россию вечером в четверг. Однако Фицо заверил, что его протокол делает все, чтобы он смог попасть в Москву и "принять участие в четырех чрезвычайно важных двусторонних встречах" 9 мая.

Стоит отметить, что словацкий премьер Роберт Фицо и сербский президент Александер Вучич единственные европейские лидеры, которые рвутся поехать в Москву на 9 мая, когда там будет парад. Однако что у первого, что у второго возникли с этим проблемы, ведь европейские страны отказались пропускать их самолеты через свое воздушное пространство в страну-агрессора.

В то же время в программе визита Роберта Фицо в Москву, которую обнародовало в фейсбуке словацкое правительство, нет пункта об участии в параде на 9 мая. Однако он примет участие в возложении венка к могиле неизвестного солдата, а также будет иметь двусторонние встречи с Владимиром Путиным, лидером Китая Си Цзиньпином, президентом Бразилии Лулой да Сильвой и генсекретарем коммунистической партии Вьетнама То Ламом.