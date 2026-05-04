Фицо говорит, что поедет в Москву на встречу с Путиным, но пропустит парад к 9 мая
- Премьер-министр Словакии Роберт Фицо посетит Москву 9 мая для короткой встречи с Владимиром Путиным.
- Фицо не будет участвовать в военном параде ко Дню Победы, но возложит цветы на могилу неизвестного солдата Красной армии.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что посетит Москву 9 мая и проведет короткую встречу с президентом России Владимиром Путиным. Однако словацкий лидер не будет участвовать в военном параде ко Дню Победы.
Об этом Роберт Фицо сообщил журналистам на полях саммита Европейского политического сообщества, передает SME.
Почему Фицо решил не идти на парад к 9 мая в Москве?
В Кремле заявляли, что словацкий премьер будет среди иностранных гостей военного парада в Москве на 9 мая. В то же время сам Роберт Фицо это отрицает и уточнил, что его визит в российскую столицу на День Победы будет иметь ограниченный формат.
Я возложу цветы на могилу неизвестного солдата Красной армии, чтобы от имени словачек и словаков поблагодарить за освобождение (Словакии от нацистских войск во Второй мировой войне – 24 Канал), и у меня запланирована короткая встреча с президентом Путиным. Это все. Я не иду ни на один военный парад,
– заявил глава правительства Словакии.
Фицо также защитил свое решение ехать в Россию, которое ранее раскритиковали в Еврокомиссии.
"Я не позволю себя загнать в такую ситуацию, чтобы у меня возникли какие-то угрызения совести", – сказал он.
Кстати, политолог Артем Бронжуков заметил в эфире 24 Канала, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо, хотя и имеет приверженность к российскому влиянию, не готов взять на себя роль главного проводника интересов Кремля в Европе. По мнению эксперта, если Фицо будет пытаться усилить свою роль как ключевого союзника Москвы, на него будет оказываться серьезное давление со стороны ЕС.
Как Фицо стремится добраться до Москвы на 9 мая?
Роберт Фицо был единственным европейским лидером, который хотел принципиально лететь в Москву на 9 мая на сакральный для россиян парад ко Дню Победы. Однако для словацкого премьера даже планирование маршрута в российскую столицу уже имеет сложности.
Страны Балтии отказались пропускать самолет Фицо через свое воздушное пространство в Москву. После этого премьер-министр Словакии направил запрос на пролет в Польшу – в Варшаве анализируют соответствующий запрос.
В конце концов стало известно, что Чехия разрешила самолету премьера Словакии Роберта Фицо пролет в Россию. Кроме Фицо, в Москве 9 мая будут лидеры еще трех стран – Беларуси, Казахстана и Кыргызстана.