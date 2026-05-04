Фицо говорит, что поедет в Москву на встречу с Путиным, но пропустит парад к 9 мая

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что посетит Москву 9 мая и проведет короткую встречу с президентом России Владимиром Путиным. Однако словацкий лидер не будет участвовать в военном параде ко Дню Победы.

Об этом Роберт Фицо сообщил журналистам на полях саммита Европейского политического сообщества, передает SME.

Почему Фицо решил не идти на парад к 9 мая в Москве?

В Кремле заявляли, что словацкий премьер будет среди иностранных гостей военного парада в Москве на 9 мая. В то же время сам Роберт Фицо это отрицает и уточнил, что его визит в российскую столицу на День Победы будет иметь ограниченный формат.

Я возложу цветы на могилу неизвестного солдата Красной армии, чтобы от имени словачек и словаков поблагодарить за освобождение (Словакии от нацистских войск во Второй мировой войне – 24 Канал), и у меня запланирована короткая встреча с президентом Путиным. Это все. Я не иду ни на один военный парад,

– заявил глава правительства Словакии.

Фицо также защитил свое решение ехать в Россию, которое ранее раскритиковали в Еврокомиссии.

"Я не позволю себя загнать в такую ситуацию, чтобы у меня возникли какие-то угрызения совести", – сказал он.

Кстати, политолог Артем Бронжуков заметил в эфире 24 Канала, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо, хотя и имеет приверженность к российскому влиянию, не готов взять на себя роль главного проводника интересов Кремля в Европе. По мнению эксперта, если Фицо будет пытаться усилить свою роль как ключевого союзника Москвы, на него будет оказываться серьезное давление со стороны ЕС.

