Западные медиа уже выдвигают предположения относительно потенциальных кандидатов на эту роль. Специально для 24 Канала эксперты проанализировали, кто может стать новой "крысой" Путина в Евросоюзе, а кто побоится взять на себя такую роль. Также объяснили, как изменится политика Болгарии и ее отношение к Украине после победы на выборах партии экс-президента Румена Радева, который имеет пророссийские взгляды.

На кого Путин делает ставку после провала Орбана?

Политолог Артем Бронжуков заметил, что Россия активно инвестирует в поиск новых лояльных политиков в ЕС. Поэтому европейцам теперь придется внимательнее выявлять сторонников Кремля в своих политических кругах.

Издание Politico, в частности, упоминает сразу нескольких возможных кандидатов. Среди них – премьер-министр Словакии Роберт Фицо и премьер-министр Чехии Андрей Бабиш. Также в Словении недавно выбрали спикера с пророссийской позицией, а в Болгарии снова фигурирует Румен Радев, который известен своей критикой поддержки Украины.

Роберт Фицо не готов взять на себя роль главного проводника интересов Кремля в Европе, хотя и имеет приверженность к российскому влиянию. После поражения Орбана он заявил, что не будет препятствовать предоставлению Украине кредита в размере 90 миллиардов евро, однако продолжает выступать против санкций в отношении России,

– предположил Бронжуков.

По его словам, хотя такие страны, как Словакия или Венгрия, могут затягивать или блокировать отдельные решения, окончательное слово в ЕС остается не за ними. Поэтому, если Фицо будет пытаться усилить свою роль как ключевого союзника Москвы, на него будет оказываться серьезное давление.

Несмотря на поражение Орбана, риск российского влияния в Европе никуда не исчез. Перед Европейским Союзом стоит важная задача – провести внутренние политические и административные реформы.

В Politico назвали пять лидеров, которые могут стать наследниками Орбана в ЕС. Среди них – премьер-министр Словакии Роберт Фицо, чешский политик Андрей Бабиш, а также бывший президент Болгарии Румен Радев. Неожиданно упоминается премьер-министр Италии Джорджа Мелони, которая известна своим позитивным отношением к Украине. Однако европейский дипломат рассказал, что она имеет схожие идеологические ценности с Орбаном. Также упоминается экс-премьер-министр Словении Янез Янша, который занял второе место на выборах.

От того, сможет ли ЕС найти достаточно политической воли для этих изменений, будет зависеть его роль в мире в течение следующих 15 – 20 лет. Ведь сегодня ЕС стремится стать самостоятельным центром силы для так называемых средних государств и избежать давления как со стороны Китая, так и США – все это вписывается в общую стратегическую линию.

Политолог подчеркнул, что европейские лидеры часто откладывают важные решения. Однако для эффективного противостояния влиянию Кремля им необходимо действовать более решительно, осознанно и последовательно.

Чем Радев "купил" избирателей в Болгарии?

Политическая сила, связанная с пророссийским бывшим президентом Болгарии Руменом Радевым, стала лидером на парламентских выборах. Как и в случае с Венгрией, значительная часть болгарских избирателей поддержала тех, кто обещал стабильность и борьбу с коррупцией, несмотря на их внешнеполитическую ориентацию.

Политолог Игорь Чаленко объяснил, что такая поддержка может оказаться недолговременной и даже привести к углублению политического кризиса. По его словам, выборы в Болгарии и Венгрии демонстрируют общую тенденцию – фокус на антикоррупционной риторике.

Радев, как и Петер Мадьяр, приобретает симпатии не столько благодаря своим пророссийским заявлениям, сколько из-за обещания преодолеть коррупцию,

– сказал Чаленко.

Важным фактором также стала усталость общества от постоянных выборов. К слову, в Болгарии это уже восьмое голосование за последние пять лет.

Радеву удалось убедить часть электората, что его приход к власти, а возможно и формирование однопартийного правительства, обеспечит долгожданную стабильность. На этом фоне свою роль играет и сложная экономическая ситуация после недавнего вступления Болгарии в еврозону. Именно эти настроения использовали левоцентристские популистские силы, в частности "Прогрессивная Болгария".

В Болгарии 19 апреля прошли досрочные парламентские выборы. По результатам экзитполов, лидирует партия "Прогрессивная Болгария" во главе с пророссийским экс-президентом Руменом Радевым. Она получила 38,7% голосов.

В то же время для Украины Радев остается противоречивой фигурой, поскольку неоднократно ставил под сомнение ее суверенитет и позицию по Крыму. Несмотря на пророссийские взгляды Радева, болгарские избиратели не голосовали за изменение геополитического курса в пользу Москвы. И именно это несоответствие ожиданий может быстро обернуться для него потерей поддержки.

Действительно ли будущий премьер Болгарии пророссийский?

Президент Международного института исследований безопасности Алексей Буряченко отметил, что результаты выборов в Болгарии не свидетельствуют о том, что страна будет разворачиваться в сторону России, или станет, например, серьезной преградой на евроинтеграционном пути Украины.

Экс-президент Румен Радев, чья партия лидирует на выборах, даже во время своей предвыборной кампании говорил относительно Украины, что если он станет премьер-министром, то не будет мешать евроинтеграционному пути Украины,

– отметил Буряченко.

До того он напомнил, что при президентстве Радева за 10 лет Болгария всегда была серьезным донором вооружения для Украины, особенно в начале полномасштабного вторжения России. Тогда примерно треть советского вооружения Украине передала именно Болгария.

Это должно стать для нас очень серьезным показателем того, что Болгария и при Радеве отстаивала и позиции самой Болгарии, и позиции Европы, и не было такого сильного российского влияния как на Венгрию, например.

Россия всячески стремится восстановить свое влияние в Евросоюзе через политический ландшафт Болгарии, в частности поддерживая Румена Радева, которого считают лояльным к Кремлю.

"Когда Силы обороны столкнулись со снарядным голодом, то была очень разрекламирована чешская снарядная инициатива. И, возможно, кто-то не знает, но Болгария даже в тот момент непублично, не хвастаясь, но она перекрывала огромные потребности в Украине в артиллерийских боеприпасах", – сказал политолог.

Он подытожил, что не нужно уже навешивать на них ярлыки и сейчас говорить, что они новые приспешники Кремля.

