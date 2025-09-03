Если парад в Китае был задуман как личное оскорбление для Трампа, все сработало идеально, – CNN
- В Китае состоялся военный парад в честь 80-летия поражения Японии во Второй мировой войне, на котором присутствовали 26 иностранных лидеров, включая Владимира Путина и Ким Чен Ына.
- Президент США Дональд Трамп выразил возмущение из-за приглашения авторитарных лидеров на парад, обвинив их в "заговоре" против США.
В Китае состоялся масштабный военный парад в честь 80-летия поражения Японии во Второй мировой войне. После этого президент США Дональд Трамп выразил возмущение из-за того, что лидер КНР Си Цзиньпин пригласил на мероприятие авторитарных лидеров Владимира Путина и Ким Чен Ына.
Как Трамп отреагировал на парад в Китае?
Дональд Трамп обвинил главу КНДР, Китая и России в "заговоре" против США.
По словам аналитиков, его недавнее сообщение означает одно: если два больших собрания авторитарных лидеров, противников США и бывших союзников на этой неделе в Китае были задуманы как личное оскорбление президента США, они сработали идеально.
И это подчеркнуло тщетность попыток Трампа покорить настоящих мировых "жестких лидеров" своими "чарами" искусства заключения сделок и его утверждениями, что якобы тесные отношения с такими лидерами могут быть решающими,
– говорится в материале.
Трамп в прошлом месяце встречался с Путиным на Аляске, но его пышный прием на красной дорожке пока не принес никакого прогресса в вопросе завершения войны в Украине. Саммиты президента США с Ким Чен Ыном во время его первого срока также оказались неудачными.
Журналисты отмечают, что парад в Китае происходит в напряженный международный момент, когда "новая азиатская супердержава" стремится воспользоваться нестабильной внешней политикой Трампа, которая подорвала репутацию Америки как надежной великой державы.
Что известно о военном параде в Китае?
- На мероприятии присутствовали 26 иностранных лидеров, среди которых Владимир Путин и Ким Чен Ын. Несколько азиатских лидеров также приняли участие в параде, среди них – премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф, президент Ирана Масуд Пезешкиан, президент Монголии Ухнаагий Хурелсух и другие.
- На площади Тяньаньмэнь в Пекине впервые показали межконтинентальную баллистическую ракету DF-61 на мобильной платформе. Кроме нее, были представлены также баллистическая ракета воздушного базирования JL-1, подводная межконтинентальная JL-3 и новая версия наземной МБР DF-31.
- Отдельно были продемонстрированы составляющие ядерной триады Китая – наземные, морские и воздушные стратегические силы.