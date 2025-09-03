В Китае состоялся масштабный военный парад в честь 80-летия поражения Японии во Второй мировой войне. После этого президент США Дональд Трамп выразил возмущение из-за того, что лидер КНР Си Цзиньпин пригласил на мероприятие авторитарных лидеров Владимира Путина и Ким Чен Ына.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.

Как Трамп отреагировал на парад в Китае?

Дональд Трамп обвинил главу КНДР, Китая и России в "заговоре" против США.

По словам аналитиков, его недавнее сообщение означает одно: если два больших собрания авторитарных лидеров, противников США и бывших союзников на этой неделе в Китае были задуманы как личное оскорбление президента США, они сработали идеально.

И это подчеркнуло тщетность попыток Трампа покорить настоящих мировых "жестких лидеров" своими "чарами" искусства заключения сделок и его утверждениями, что якобы тесные отношения с такими лидерами могут быть решающими,

– говорится в материале.

Трамп в прошлом месяце встречался с Путиным на Аляске, но его пышный прием на красной дорожке пока не принес никакого прогресса в вопросе завершения войны в Украине. Саммиты президента США с Ким Чен Ыном во время его первого срока также оказались неудачными.

Журналисты отмечают, что парад в Китае происходит в напряженный международный момент, когда "новая азиатская супердержава" стремится воспользоваться нестабильной внешней политикой Трампа, которая подорвала репутацию Америки как надежной великой державы.

Что известно о военном параде в Китае?