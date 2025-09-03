Якщо парад у Китаї був задуманий як особиста образа для Трампа, все спрацювало ідеально, – CNN
- У Китаї відбувся військовий парад на честь 80-річчя поразки Японії у Другій світовій війні, на якому були присутні 26 іноземних лідерів, включаючи Володимира Путіна та Кім Чен Ина.
- Президент США Дональд Трамп висловив обурення через запрошення авторитарних лідерів на парад, звинувативши їх у "змові" проти США.
У Китаї відбувся масштабний військовий парад на честь 80-річчя поразки Японії у Другій світовій війні. Після цього президент США Дональд Трамп висловив обурення через те, що лідер КНР Сі Цзіньпін запросив на захід авторитарних лідерів Володимира Путіна та Кім Чен Ина.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.
Як Трамп відреагував на парад у Китаї?
Дональд Трамп звинуватив очільник КНДР, Китаю та Росії у "змові" проти США.
За словами аналітиків, його нещодавній допис означає одне: якщо два великі зібрання авторитарних лідерів, супротивників США та колишніх союзників цього тижня в Китаї були задумані як особиста образа президента США, вони спрацювали ідеально.
І це підкреслило марність спроб Трампа підкорити справжніх світових "жорстких лідерів" своїми "чарами" мистецтва укладання угод та його твердженнями, що нібито тісні стосунки з такими лідерами можуть бути вирішальними,
– йдеться в матеріалі.
Трамп минулого місяця зустрічався з Путіним в Алясці, але його пишний прийом на червоній доріжці поки що не приніс жодного прогресу у питанні завершення війни в Україні. Саміти президента США з Кім Чен Ином під час його першого терміну також виявилися невдалими.
Журналісти зазначають, що парад у Китаї відбувається в напружений міжнародний момент, коли "нова азійська супердержава" прагне скористатися нестабільною зовнішньою політикою Трампа, яка підірвала репутацію Америки як надійної великої держави.
Що відомо про військовий парад у Китаї?
- На заході були присутні 26 іноземних лідерів, серед яких Володимир Путін і Кім Чен Ин. Кілька азійських лідерів також взяли участь у параді, серед них — прем’єр-міністр Пакистану Шахбаз Шаріф, президент Ірану Масуд Пезешкіан, президент Монголії Ухнаагій Хурелсух та інші.
- На площі Тяньаньмень у Пекіні вперше показали міжконтинентальну балістичну ракету DF-61 на мобільній платформі. Крім неї, були представлені також балістична ракета повітряного базування JL-1, підводна міжконтинентальна JL-3 та нова версія наземної МБР DF-31.
- Окремо було продемонстровано складники ядерної тріади Китаю — наземні, морські та повітряні стратегічні сили.