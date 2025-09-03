У Китаї відбувся масштабний військовий парад на честь 80-річчя поразки Японії у Другій світовій війні. Після цього президент США Дональд Трамп висловив обурення через те, що лідер КНР Сі Цзіньпін запросив на захід авторитарних лідерів Володимира Путіна та Кім Чен Ина.

Як Трамп відреагував на парад у Китаї?

Дональд Трамп звинуватив очільник КНДР, Китаю та Росії у "змові" проти США.

За словами аналітиків, його нещодавній допис означає одне: якщо два великі зібрання авторитарних лідерів, супротивників США та колишніх союзників цього тижня в Китаї були задумані як особиста образа президента США, вони спрацювали ідеально.

І це підкреслило марність спроб Трампа підкорити справжніх світових "жорстких лідерів" своїми "чарами" мистецтва укладання угод та його твердженнями, що нібито тісні стосунки з такими лідерами можуть бути вирішальними,

Трамп минулого місяця зустрічався з Путіним в Алясці, але його пишний прийом на червоній доріжці поки що не приніс жодного прогресу у питанні завершення війни в Україні. Саміти президента США з Кім Чен Ином під час його першого терміну також виявилися невдалими.

Журналісти зазначають, що парад у Китаї відбувається в напружений міжнародний момент, коли "нова азійська супердержава" прагне скористатися нестабільною зовнішньою політикою Трампа, яка підірвала репутацію Америки як надійної великої держави.

Що відомо про військовий парад у Китаї?